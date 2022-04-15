Depp ve Heard'ün eski terapisti: Evlilik 'karşılıklı taciz' içinde sona erdi

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Boşanmaları üzerinden altı yıl geçen ve şimdi birbirlerinden karşılıklı tazminat talep eden Hollywood yıldızları Johnny Depp ve Amber Heard'ün davasında çiftin eski terapisti dinlendi.

Johnny Depp, bir gazete makalesinde kendini ev içi şiddet kurbanı olarak tanımlayan eski eşini iftira ile suçluyor.

Depp'in açtığı 50 milyon dolarlık tazminat davasına Amber Heard 100 milyon dolarlık bir karşı dava açarak yanıt verdi.

Çift terapisti Dr Laurel Anderson, avukatların geçen Şubat ayında kaydettiği ve Virginia eyaletindeki mahkeme jürisine Perşembe günü dinletilen ifadesinde, Depp ve Heard'ü evli oldukları 2015 yılının Ekim ve Aralık ayları arasında gördüğünü söyledi.

Çift 15 ay evli kaldıktan sonra Amber Heard, Mayıs 2016 tarihinde boşanma başvurusunda bulunmuştu.

Terapist Dr Anderson, çiftin inişli çıkışlı bir ilişki dinamiğine sahip olduğunu ve seanslar esnasında çıkan tartışmalarda her ikisinin de terapi odasını terketmek istediği anlar yaşandığını belirtti.

Dr Anderson Amber Heard ile teke tek bir araya geldiği seanslarda, 35 yaşındaki oyuncunun Depp'in saldırısına uğradığını anlattığını ve bir defasında terapiye yüzünde morartılarla geldiğini kaydetti.

Kavga taktiği

Terapist, Amber Heard'ün kocasının ayrılıp gitmesini engellemek amacıyla kavga çıkartmayı yeğlediği durumların tek bir seferle kalmadığını söyledi.

"Kendisine saygı duyulmadığını hissederse kavga başlatmak onun için bir gurur meselesiydi" diyen Dr Anderson, "Depp havayı yumuşatmak için olay yerinden ayrılmak isterse, Heard yanında tutmak için kavga çıkartmayı tercih eder ve kocasına vurarak kalmasını sağlamaya çalışırdı" dedi.

Terapist Anderson ayrıca seanslarda Depp'in sözlerinin sık sık çok daha hızlı ve sinirli konuşan Heard tarafından kesildiğini belirtti.

Her iki oyuncunun da geçmişlerinde ev içi şiddete maruz kaldıklarını aktaran Dr Anderson, Amber Heard'ün babası tarafından dövüldüğünü anlattığını ve Depp'in ise annesinin şiddetine maruz kaldığını söyledi.

Kaynak, EPA/Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Amber Heard, eski kocası Johnny Depp'in kendisine en az 14 kez şiddet uyguladığını iddia ediyor

Johnny Depp'in Amber Heard ile tanışmadan önce eski partnerlerine karşı şiddet uygulamadığını ve kendisini iyi kontrol ettiğini söyleyen Dr Anderson, "Amber Heard'de onu tetikleyen bir şey vardı. Onları birbirini karşılıklı taciz eden bir çift olarak gördüm" dedi.

Aralık 2018 tarhinde Washingon Post gazetesinde bir makale kaleme alan Amber Heard, kendini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımlamıştı.

Heard, makalede eski eşinden ya da bir başkasından ismiyle bahsetmedi.

Ama bu cümlelerin kendisini hedef alan bir iftira olduğunu öne süren Johnny Depp, kariyerinin zarar gördüğünü ve itibarının 'hesaplanamayacak' düzeyde zedelendiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Eski asistan

Perşembe günü aynı zamanda Amber Heard'ün eski özel asistanı Kate James de tanık olarak dinlendi.

James, bir gün maaş zammı istediği eski patronunun "Sandalyesinden fırlayıp yüzünü 10 santim kadar yaklaştırdığını ve'Nasıl bu zammı istemeye cüret edersin' sözlerini tükürerek bağırdığını" iddia etti.