İklim krizi: Yokoluş İsyanı, Londra'daki en işlek dört köprüyü trafiğe kapattı

18 dakika önce

Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) adlı çevreci grup, iklim krizine karşı eylemleri kapsamında Londra'nın en işlek dört köprüsünü kapattı.

Yüzlerce protestocu, Thames Nehri üzerindeki Waterloo, Blackfriars, Lambeth ve Westminster köprülerinde bir araya gelerek yeni fosil yakıt yatırımlarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bunlar da ilginizi çekebilir

Grup, 9 Nisan'da başlayan ve 9 gün sürmesi planlanan eylemleri kapsamında Londra'nın merkezinde kalabalık yolları kapatmayı, şehrin en işlek köprülerini işgal etmeyi planlamıştı.

Fosil yakıtlara yapılan yatırımların durdurulmasını talep eden eylemciler, düzenledikleri eylemlerin Londra'da normal hayat düzenini bozmayı ve olabildiğince çok sayıda insana ulaşmayı hedeflediğini söyledi.