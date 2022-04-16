Hollanda'daki sığınma merkezinde Rus LGBT+'lar tehdit nedeniyle nakledildi

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

45 dakika önce

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Olayın yaşandığı Ter Apel Sığınma Merkezi

Hollanda'daki bir sığınma merkezinde kalan Rusya vatandaşı 4 LGBTİ+ kişi, diğer sığınmacılar tarafından tehdit edildikleri gerekçesiyle başka bir merkeze gönderildi.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a göre, Rusya'dan Hollanda'ya gelen cinsiyet ikiliği olmayan (non-binary) ve lezbiyen çiftler, Ter Apel Sığınma Merkezi'nde (AZC) homofobik tepkilerle karşı karşıya kaldı.

Rus LGBTİ+'ların, diğer Rusça konuşan sığınmacılarla birlikte oturduğu binanın duvarına "Z" harfi çizildi.

Z harfi, Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rus ordusunun ve Vladimir Putin yönetiminin simgesi haline geldi.

Sığınmacı Kabul Merkezi Ajansı (COA) olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Hollanda LGBT İltica Desteği örgütüne göre, 2 Rus çift, daha önce de Rusça konuşan diğer sığınmacılar tarafından, "eşcinselliğin normal ve doğal olmadığı" gerekçesiyle eleştiriliyordu.

LGBT İltica Desteği Başkanı Sandro Kortekaas bu çiftlerin, defalarca Rusça olarak "lanet eşcinseller" diye aşağılandığını söyledi.

Örgüt bu konudaki şikayetler üzerine COA'ya başvurarak Rus çiftlerin, özel bir

LGBTİ+ konaklama birimine gönderilmelerini talep etti.

Ancak Kortekaas'a göre, sığınma merkezinin duvarına Z harfi çizilene kadar COA, bu talebi dikkate almadı.

Duvara yazı yazılmasından sonra Rus LGBTİ+ bireyler başka bir yere aktarıldı.

COA sözcüsü, daha önceki olaylardan haberdar olmadıklarını belirterek, "Duvara Z harfinin çizilmesinden sonra harekete geçtik" dedi.

Yaklaşık 500 LGBTİ+ sığınmacı ile ilgilenen LGBT İltica Desteği'ne göre, sığınma merkezlerindeki Rusya vatandaşlarının homofobinin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Putin'e destek amaçlı propagandalara da maruz kalıyor.

Örgütün başkanı Kortekaas "Savunmasız bir grubun böylesine düşmanca bir sembolle karşı karşıya kalması gibi bir durumla daha önce hiç karşılaşmamıştık" dedi.

Kortekaas, bunun LGBTİ+ bireylerde korku ve gerilimin yanısıra, güvensizlik duygusu da yarattığını söyledi. Örgüt başkanına göre, Rus LGBTİ+ bireyler, hala ülkelerindeki yönetimin baskısını üzerlerinde hissediyor.

LGBT İltica Desteği'ne göre, Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rusya'dan HollandaL'ya kaçan LGBTİ+'ların sayısında artış var.

Örgüt Mart ayı başında hükümete başvurarak, bu gruba fazladan koruma sağlanmasını ve özel LGBTİ+ birimlerine yerleştirmelerini istedi.

Güvenlik ve Adaletten Sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg, Rusya'dan gelen LGBTİ+ bireyleri "risk grubu" olarak görüldüklerini ve özel ilgi gösterdiklerini vurguladı.