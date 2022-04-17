İsveç'te aşırı sağcı grubun Kuran yakma eylemi ve karşı gösteriler nedeniyle gerginlik yaşanıyor

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İsveç, Kuran yakan ve yeniden yakmayı planlayan aşırı sağcı bir grubun mitingleri ve onlara yönelik protestolar nedeniyle üç gündür gerginlik yaşıyor.

Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Danimarka - İsveç vatandaşı Rasmus Paludan liderliğindeki 'Stram Kurs' (Sıkı Yön Partisi) taraftarları, ülkenin güneyindeki Malmö kentinde toplandıktan sonra Cumartesi günü geç saatlerde şiddet olayları patlak verdi.

Kentte araçlar ateşe verildi ve bazı protestocular polise taş attı.

Son günlerde İsveç, Danimarka merkezli 'Stram Kurs'a karşı gösteri yapanlarla polis arasında bir dizi çatışmalara sahne oldu.

Aşırı sağcı grubun, başkent Stockholm'ün banliyöleri ile Linköping ve Norrköping kasabalarında düzenlediği mitinglerin ardından çıkan karşı gösterilerde en az 16 polis memurunun yaralandığı ve çok sayıda polis aracının imha edildiği bildirildi.

İsveç ulusal polis şefi Anders Thornberg, göstericilerin polis memurlarının hayatlarına kayıtsız kaldıklarını belirterek, "Daha önce de şiddetli isyanlar gördük. Ama bu başka bir şey" dedi.

Perşembe günü bir mitingde Kuran yakılması ve başka mitinglerde de bu eylemin tekrarının planlanması üzerine, grubun eylemlerine yönelik öfke İsveç sınırlarının ötesine de yayıldı.

Irak dışişleri bakanlığı Pazar günü İsveç maslahatgüzarını Bağdat'a çağırdı ve olayın İsveç ile genel olarak Müslüman toplumlar arasındaki ilişkiler üzerinde "ciddi yansımaları" olabileceği uyarısında bulundu.