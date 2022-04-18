Güney Afrika'da sel felaketi: Ölü sayısı 440'ı aştı, kayıp 63 kişi aranıyor

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Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde geçen hafta etkili olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 440'ı aştı. Yaşamlarını yitirenlerin ikisinin yardım görevlileri, olduğu açıklandı. Kaybolan 63 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Bazı kurbanlar, taşan nehirlerin sürüklemesi ya da toprak kaymalarının altında kalarak can verdi.

Güney Afrika hükümeti, yetkililerin bölgenin şimdiye kadar gördüğü en ağırlarından biri biri olarak tanımladığı sellerin ardından, KwaZulu-Natal'ı felaket bölgesi ilan etti. Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye 10 bin askerin gönderileceği açıklandı.

Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala, felakette yaklaşık 4 bin evin tamamen yıkıldığını, 8 binden fazla evin de hasar gördüğünü söyledi. Ziklala en büyük hasarın da kıyı kenti Durban ve etrafındaki bölgelerde görüldüğünü belirtti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Sniffer dogs are being used to find bodies

Güney Afrika medyası, arama çalışmalarında Pazar günü altı cesedin daha bulunduğunu bildirdi.

Felaketzedelerden Lethiwe Sibiya, yeğeninin henüz bulunamadığını anlattı.

Sibiya, "Toprak kaymasıyla birlikte sürüklendi. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Polis ve polis köpeklerini çağırdık ama bugüne dek gelmediler" dedi.

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Felakette yaklaşık 300 okul ve bazı sağlık tesisleri de hasar alırken, bazı topluluklara erişim yolların ve köprülerin çökmesi yüzünden tamamen kesildi.

Aktif Vatandaşlar Koalisyonu adlı grubun Başkanı İmtiaz Syed "Birçok, birçok yerde elektrikler kesik" derken, insanların evlerini temizlemelerine ve temiz suya erişebilmelerine yardımcı olmak için neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini belirtti.

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Eyalet Başbakanı Zikalala, halka nehir yataklarına ev yapmamaları uyarısında bulundu.

Zikalala, "Birçok bina hala tehlikeli bir şekilde nehrin kenarında. Asılnda, böyle bir noktada bina yapılmasına asla izin verilmemeli" dedi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Rampahosa da, geçen hafta felaket bölgesine yaptığı ziyaret sırasında, hükümetin altyapının yeniden inşası ve etkilenen tüm ailelere yardım için "hiçbir masraftan kaçınmayacağını" söylemişti.

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Hava durumu uzmanları, iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarının sıklaşmasına katkıda bulunuyor olabileceğini söylüyor.

Bölgedeki yağışlar hafifledi, ancak geçen Pazartesi günü düşen yağış miktarı Güney Afrika'nın yıllık ortalamasının yüzde 75'iydi.