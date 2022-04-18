Ukrayna savaşı: Moskova kruvazörünün batışı öncesi çekildiği iddia edilen video ve fotoğraf paylaşıldı

Shayan Sardarizadeh

BBC İzleme Servisi

42 dakika önce

Kaynak, Mike Right/Twitter Fotoğraf altı yazısı, Ukrayna ve Rusya, Moskova'nın batışına ilişkin farklı iddialarda bulunuyor

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskova'nın batışı öncesine ait olduğu iddia edilen video ve fotoğraf paylaşıldı. Kısa video ile fotoğraftaki askeri gemi, Moskova kruvazörünün tasarımı ile benzeşiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Perşembe günü geç saatlerde, mühimmat patlamasının neden olduğu bir yangının ardından Moskova'nın fırtınalı denizde battığını duyurmuştu.

Ukrayna ise gemiyi iki Neptün füzesi ile batırdığını iddia etmişti.

Ortaya çıkan görüntüler, iki taraftan birinin iddiasını öne çıkarır nitelikte değil. Ancak Kremlin savunduğu gibi bir fırtına görüntüde yer almıyor.

14 Nisan'a ait olduğu iddia edilen görüntü aynı zamanda Ukrayna'nın saldırı iddiasından bir gün sonrasına karşılık geliyor.

3 saniyelik görüntünün bir kurtarma botundan çekildiği tahmin ediliyor.

Moskova kruvazörünün iskele tarafına doğru sertçe yattığı gözlemleniyor.

Bir Rus römorkörü de geminin sağ tarafında yer alıyor.

Gemiden yoğun bir duman yükseldiği ve fribordun su üzerinde kalan kısmının da büyük hasar olduğu görülüyor.

Yine fribord bölümünde görünen delikler de askeri geminin ciddi bir miktarda su aldığını gösteriyor.

Yine görüntüyü göre, geminin tüm kurtarma filikaları da denize indirilmiş.

Hasarın nedenine dair başka ipucu var mı?

Ukrayna, Moskova kruvazörünün ülke yapımı olan Neptün füzeleri ile vurulduğunu açıkladı.

ABD medyasına konuşan Amerikalı yetkililer de Ukrayna'nın iddiasının doğru olduğunu düşündüklerini söyledi.

Kremlin ise Moskova'nın nedeni açıklanmayan bir patlama sonucu ciddi hasar aldığını ve limana çekilirken fırtınalı denizde battığını öne sürdü.

Her ne kadar hava sürekli bir değişim gösterebiliyor olsa da, mevcut görüntülerde bir fırtına hali bulunmuyor.

Geminin batışı öncesi Rusya Savunma Bakanlığı da bir açıklama yayımlamış ve "tüm mürettebatın tahliye edildiğini" kaydetmişti.

Aynı zamanda Bakanlık, batan Moskova savaş gemisinin mürettebatına ait olduğunu söylediği görüntüleri de yayımladı.

Can kaybı bildirilmedi

Oramiral Yevmenov ve iki subayın yaklaşık 100 denizcinin önünden törenle geçtiği görülüyor.

Kremlin, yangın veya batma nedeniyle herhangi bir can kaybı bildirmedi.

Ancak törenin ne zaman yapıldığı belli değil.