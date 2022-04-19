Eski dünya şampiyonu İngiliz boksör Amir Khan Londra'da gasp edildi: 'Yüzüme silah dayayıp saatimi çaldılar'

33 dakika önce

Eski dünya şampiyonu İngiliz boksör Amir Khan, başkent Londra'da "suratına silah dayayan" iki kişi tarafından gasp edildiğini açıkladı.

35 yaşındaki Khan, Twitter mesajında Londra'nın Leyton semtinde eşi Faryal Khan'la dün akşam dışarıdayken silahlı iki kişi tarafından durdurulduğunu ve saatinin çalındığını belirterek "Ama ikimiz de iyiyiz" dedi.