Ukrayna savaşı: Rusya, Donbas bölgesini neden ele geçirmek istiyor?

29 dakika önce

Mariupol başta olmak üzere Rusya'nın kuşatması altındaki bölgelerde bir insani kriz var. Haftalardır bu durum sürmesine rağmen Rusya hâlâ Mariupol'ü ele geçiremedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Her bir karış toprağımız için savaşacağız" dedi.

Donbas'ın önemi ne?

Putin neden Donbas'ı kontrol etmek istiyor?

Eğer böyle bir zafer ilanı 9 Mayıs'tan önce gelirse Putin, Zafer Günü'nde büyük kutlamalar yapmaktan da çekinmeyecektir. Bu tarih, 1945'te Rusya'nın Nazi Almanyasını mağlup ettiği günün yıldönümü olarak her yıl büyük kutlamalarla anılıyor.

Rusya'nın "kuklası" durumundaki Luhansk bölgesi lideri, daha şimdiden "ileride yapılacak bir referandumdan" bahsetmeye başladı. Elbette ki şu an savaşın devam ettiği bir bölgede referandumdan ya da herhangi bir oylamadan bahsetmek bir hayli garip görünüyor.

Şu an Rusya'nın hedeflediği tüm yerleşim yerleri, 2014'te Rus yanlıları Donbas'ın geniş bölgelerini ele geçirdiğinden beri savaşla yüz yüze. M03 karayolu üzerindeki bir sonraki hedef, 125 bin kişinin yaşadığı Slovyansk şehri. Bu şehir de Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından 2014'te kuşatılmış, ardından Ukrayna güçlerince geri alınmıştı. Slovyansk'ın ardından da hemen güneyindeki Kramatorsk geliyor.

ABD merkezli Institute for the Study of War'a (ISW) göre eğer Ukrayna Slovyansk'ta Rus güçlerine karşı durmayı başarırsa, Rusya'nın iki bölgenin tamamını ele geçirme planı "muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanacak."