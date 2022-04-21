Netflix'in piyasa değeri 54 milyar dolar azaldı

21 Nisan 2022, 14:23 +03

Kaynak, Netflix

Salı günü yılın ilk çeyreğinde 200 bin abonesini kaybederek hedeflerinin gerisine düştüğünü açıklayan Netflix'in hisseleri yüzde 35 değer kaybetti, piyasa değeri 54 milyar dolar azaldı.

Netflix'in piyasa değeri 154 milyar dolardan 100 milyar dolara indi.

Şirketin geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 7,8 milyar dolara çıktı, kârı ise yüzde 6'dan daha fazla azalarak 1,6 milyara indi.

2011'den bu yana abone sayısının ilk kez düştğünü açıklayan şirket, önümüzdeki çeyrekte 2 milyona yakın abone kaybedebileceği riskine karşı hissedarlarını uyarmıştı.

İlk çeyrek sonuçları hayal kırıklığı yaratan Netflix, güçlü bir rekabetle yüzleşiyor. Bununla birlikte popüler video izleme servisinin fiyatlarını artırması ve Rusya piyasasından çekilmesi dönem sonuçlarında etkili oldu.

Şirketin yaşadığı gerilemeyi, reklam gelirleri elde ettiği ücretsiz bir abonelik modeliyle aşabileceğini düşünenler de var.

Bununla birikte şirket, aboneler arasında şifre paylaşımını engellemeyi de planlıyor. Netflix'i ücretsiz üzleyen hanehalkı sayısının 100 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Buna karşın şirketin yaşadığı gerileme yatırımcıları arasında memnuniyetsizliğe neden oluyor. Amerika'nın en ünlü yatırımcılarından William Ackman, şirketteki 1,1 milyar dolarlık hissesini sattı. William Ackman böylelikle kaybını 400 milyon dolarla sınırlamış oldu.

Ackman'ın sahibi olduğu hedge fonu Pershing Square Sermaye Yönetimi Netflix hisselerini 3 ay önce almıştı.

Ackman yaptığı açıklamada, Netflix'in iş modelini değiştirmesinin anlamlı olduğunu ancak şirkete yatırım yapmanın fazla riskli olduğunu söyledi.

Milyarder yatırımcı, "Netflix'in temelde oldukça kolay anlaşılır bir iş modeli var ancak son gelişmeler ışında şirketin geleceğine ilişkin güvenilir tahmin yapamaz hale geldik" dedi.

Kaynak, NETFLIX Fotoğraf altı yazısı, Popüler Netflix dzisi Bridgerton'ın ikinci sezonu geçen ay yayımlandı.

Bazı analistler pandemi döneminde oldukça hızlı büyüyen Netflix için bir dönemin artık kapandığı uyarısını yaptı.

Satın alma gücü azalan kullanıcılar çevrim içi abonelik servisleri üyeliklerini sonlandırarak tasarruf yapmaya çalışıyor. Bunun yanında Disney ve Amazon rekabeti de şirketi zorluyor.

Finansal hizmetler şirketi CMC Markets Analisti Michael Hewson, Netflix'in genel sorunun, kullanıcıların bütçesinin sınırlı olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Hewson'a göre çevrim içi video izleme servisleri kullanıcıları için bir ya da iki abonelik yetiyor ve bu, sektörün tüm oyuncularını etkileyen bir sorun.

Hawson, Netflix'ın Amazon, Apple veya Disney'e kıyasla büyük bütçeleri olmadığı için satın alma gücünün azaldığı krizlere karşı daha kırılgan olduğunu söylüyor.