Ukrayna savaşı: Rusya, Mariupol'ü ele geçirdiğini açıkladı

21 Nisan 2022, 10:46 +03 Güncelleme 54 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Dün Azovstal Demir Çelik Fabrikası'ndan yükselen dumanlar Mariupol'ün diğer bölgelerinden de görülüyordu

Rusya, Mart başından beri kuşatma altında bulunan Mariupol'ü, Azovstal Demir Çelik Fabrikası dışında tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Kentin büyük bir kısmı son haftalarda Rusya kontrolüne geçmişti.

Rus Interfax ajansının aktardığı habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunun bir başarı olduğunu söyledi ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu tebrik etti.

Şoygu da kentte durumun sakinleştiğini, sivillerin geri dönebileceğini, geniş bir bölgeye yayılan fabrikada ise 2 bin civarında Ukrayna savaşçısının kaldığını belirtti.

Reuters ajansı, fabrikanın yeraltında da bölümlerinin bulunduğunu aktarıyor.

Interfax'a göre Putin fabrikaya saldırılmaması, bunun yerine kuşatma altında tutulması talimatı verdi ve "Bu yeraltı mezarlarına girmemize ve fabrikanın altındaki labirentlerde savaşmamıza gerek yok. Bölgenin bir sineğin bile dışarı çıkamayacağı şekilde kuşatılması yeterli" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise fabrikaya yaklaşık 1000 sivilin de sığındığını duyurdu.

Ukrayna yetkilileri kentteki sivillerin bir kısmının dört otobüsle bu sabah Mariupol'ü terk ettiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu kuşatmanın başından bu yana kentten tahliye edilen sivillerin sayısının 142 bini geçtiğini açıkladı.