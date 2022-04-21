Tesla'dan yılın ilk çeyreğinde rekor kâr

21 Nisan 2022, 12:19 +03 Güncelleme 18 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Tesla CEO'su Elon Musk

Tesla yılın ilk çeyreğinde 3,3 milyar dolar kâr ettiğini açıkladı. Rekor düzeydeki kâr, piyasa beklentilerinin üzerinde. Tesla'nın sattığı elektrikli araçların fiyatları da son dönemde artmıştı.

Tesla'nın elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 68 arttı.

Şirket yetkilileri, tedarik zincirindeki kesintiler olmasa çok daha fazla araç satacaklarını söylüyor.

Tesla'nın Çin'in Şanghay kentindeki fabrikası son koronavirüs kısıtlamaları yüzünden kapanmıştı.

Bloomberg'in haberine göre fabrika bu ay açıldıktan sonra ilerideki kısıtlamalardan korunmak için Tesla işçilerin fabrikada uyumasını talep edecek.

Şirketin gelirleri de bir önceki yıla göre yüzde 81 arttı.

Tesla son haftalarda ABD'nin eyaleti Teksas ve Almanya'da da yeni fabrikalar açmıştı.

Musk dünyanın en zengin insanı

Tesla yılın ilk 3 ayında 310 bin aracın teslimatını gerçekleştirildi. Şirketin CEO'su Elon Musk bu rakamın bu yıl geçen yıla göre yüzde 60 artmasını bekliyor.

Tesla ürünlerinin reklamını yapmıyor ancak Musk'ın açıklamaları dolayısıyla şirket çoğu zaman haberlerde ilk sıralarda yer alıyor.

Bilanço rakamlarının açıklanmasının ardından piyasaların kapalı olduğu saatlerde yapılan ilk işlemlerde şirketin hisselerinin yüzde 5 arttığı görüldü.

Ancak Tesla'nın bu kadar önemli bir yükselişe geçtiği bir dönemde Musk'ın Twitter'ı satın almak gibi başka girişimleriyle dikkatinin dağılmasından endişe ediliyor.

Forbes'un sıramalasına göre Tesla'nın hisselerinde geçmiş yıllarda yaşanan artış, 260 milyar dolarlık servetle Musk'ı dünyanın en zengin insanları listesinde ilk sıraya yerleştirdi.