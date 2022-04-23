Şenyaşar ailesine hastanede saldırı soruşturmasında 9 Gözaltı

Hatice Kamer

Diyarbakır

21 dakika önce

Kaynak, Şenyaşar Ailesi Fotoğraf altı yazısı, Emine Şenyaşar'ın 'adalet nöbeti' 411 gündür sürüyor

Esved Şenyaşar ve ve aynı gün dükkanlarında meydana gelen silahlı kavgada yaralanan oğlu Celal Şenyaşar'ın, Haziran 2018'de Suruç Devlet Hastanesi'nde AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarının saldırısı sonucunda öldürülmeleri ile ilgili açılan soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların, hastane saldırısına katıldıkları tespit edilen kişiler olduğu iddia ediliyor.

Şenyaşar ailesinin avukatı Hidayet Enmek, 43 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu, dosyada gizlilik kararı olduğu için tüm isimlerin açıklanmadığını söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan avukat Enmek, gözaltına alınanlar arasında milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız, avukat olan yeğeni Osman Şah Yıldız'ın olduğunu söyledi ve gözaltına alınanların adliyedeki ifade işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

14 Haziran 2018 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, genel seçim kampanyası için ilçede çarşı esnafını ziyaret eden AKP Şanlıurfa milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakın korumaları ile Celal Şenyaşar ve kardeşleri arasında silahlı kavgada yaşandı.

Şenyaşar ailesinin ait dükkanda yaşanan kavgada Adil Şenyaşar ve milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti.

Celal, Ferit, Fadıl Şenyaşar kardeşler ile birlikte milletvekilinin sekiz yakını da yaralandılar.

Saldırıyı duyan Emine Şenyaşar ve eşi Hacı Esved Şenyaşar yaralı çocuklarını görmek için hastaneye vardıkları sırada, milletvekilinin akrabaları ve yakınları hastaneye saldırması sonucunda, saldırıda yaralı haldeki Celal ile babası Esved Şenyaşar ateşli silah ve kesici, delici aletler ile öldürüldüler. Bir başka hastanede tedavi edilen Fadıl ve Ferit ise saldırıdan şans eseri kurtuldular.

Tedavi süreci devam eden Fadıl Şenyaşar, Mehmet Şah Yıldızı öldürmek ve sekiz kişiyi yaralamak suçundan tutuklandı.

Malatya'da iki yıl süren yargılama sonucunda Mehmet Şah Yıldız'ı öldürmek ve sekiz kişiyi yaralamak suçlarından Fadıl Şenyaşar 37 yıl 9 ay; milletvekilinin kardeşi Enver Yıldız da 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dört yıldan sonra ilk gözaltılar

Celal ve Esved Şenyaşar'ın öldürüldüğü hastane saldırısıyla ilgili açılan ayrı soruşturmada dört yıldan sonra ilk defa somut bir adım atıldı ve 9 kişi gözaltına alındı.

Avukat Hidayet Enmek, dosyada gizlilik kararı olduğu için 9 kişinin hangi suçlamayla gözaltına alındığı bilgisinin kendileriyle paylaşılmadığını da ekledi.

''Detayları öğrenmek için savcıyla görüşmek istedik. Gizlilik kararı nedeniyle kimseyle görüşmek istemediğini iletti ama aldığımız bilgilere göre gözaltıların hepsi hastane saldırısıyla ilgili. İfadeleri alınıyor, bu kişiler tutuklanır mı, bilmiyoruz ve avukatlar olarak ifadelerden sonra savcının nasıl bir adım atacağını merakla bekliyoruz'' dedi.

Kaynak, Şenyaşar Ailesi

Avukat Hidayet Enmek, İki buçuk ay önce savcıyla yaptığı görüşmede soruşturmada 43 gözaltı kararının olduğu bilgisinin paylaşıldığını belirtti.

''Celal, iş yerinde yaralıyken, hastaneye götürüldü ve orda öldürüldü, ölüm raporunda bu tespitli. Babaları Esved ise hunharca katledildi, Adil ise iş yerinde öldürülmüştü ama buna rağmen hastanede vücuduna birçok kurşun sıktılar. Hastanede öldürülen bu iki kişinin ölümüne sebep birden fazla kişi var'' dedi.

14 Haziran akşamı, hastanede yaşanan saldırının ardından tüm güvenlik kamera görüntüleri kayboldu, Gözaltına alınan bu kişilerin tespiti ise, olaydan bir yıl sonra başlayan ve günümüze kadar devam eden tespit işlemleri sonucu gerçekleşti.

Emine, Ferit ve Mehmet Şenyaşar'ın tanıklıkları ve tespitlerinin yanı sıra, saldırı sırasında hastane önünde bekleyen emniyete ait araçların tepesindeki kamera görüntüleri de bu amaçla kullanıldı.

Avukat Enmek saldırıda yer alan herkesin sanık sıfatıyla yargılanması beklentilerinin olduğunu ifade ederek şöyle devam etti.

''Soruşturma dört yıl sonra etkin bir şekilde yürütülüp failler yargılanacaksa, bu olayda iştirakçi, tali iştirakçi olan herkesin bu dosyada sanık olarak yargılanması beklentimiz var, adaletin tam olarak tecelli etmesi için bunun yapılması gerekiyor'' dedi.