Şanghay’da karantina altında yaşamak: İki parça çürümüş pirzolaya 60 dolar verdim

30 dakika önce

Şanghay'da yaşayan Will Liu, "İki parça çürümüş domuz pirzolasına 400 yuan (60 dolar) verdim" diyor. Will, karantinanın ikinci haftasında aç kalınca internetten et sipariş etmiş ve kandırıldığı için öfkeli.