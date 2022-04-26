İngiltere Manş Denizi’ndeki göçmen botlarını Fransa’ya geri gönderme planından vazgeçti

26 Nisan 2022, 07:18 +03 Güncelleme 27 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hükümetin planı Yüksek Mahkeme'ye götürülmüştü

İngiliz hükümeti, Manş Denizi'ndeki göçmen botlarını Fransa sahillerine geri götürme planından vazgeçtiğini açıkladı.

Plana karşı çıkan, göçmen hakları için kampanya yürüten örgütler bunun göçmenlerin hayatını tehlikeye atacağını savunuyordu.

Hükümetin planını mahkemeye taşıyan memur sendikası PCS, hükümetin "küçük düşürücü bir şekilde geri adım atmak zorunda kaldığını" söyledi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, hükümetin Manş Denizi'nden geçişleri sonlandırmakta kararlı olduğunu açıkladı.

Yüksek Mahkeme konuyla ilgili itirazı 3 Mayıs'ta görüşecekti. Fakat planın iptal olmasıyla buna gerek kalmadı.

PCS'in yanı sıra göçmen hakları alanında çalışan Care4Calais, Cahnnel Rescue ve Freedom from Torture örgütleri İngiliz hudut memurlarının göçmen botlarını bu şekilde geri itmeye hakkı olmadığını savunuyordu.

PCS Genel Sekreteri Mark Serwotka ise "Bu İçişleri Bakanlığı çalışanları ve sığınmacılar için büyük bir zafer" dedi ve ekledi:

"Göçmen hakları savunucularıyla birlikte bu davayı açtığımız için gururluyuz. Etik açıdan ayıplanası ve insanlıktan uzak bu öneri böylece bir daha gün yüzü göremeyecek.

"Bu kararın geri çekilmesinin insanların hayatını kurtarmış olduğu su götürmez bir gerçek."

Konu hakkında açıklama yapan bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise "Hükümetin tamamı bu tehlikeli deniz geçişini sonlandırmak ve insanları sömüren suç çetelerinin iş modelini geçersiz kılmakta kararlı" dedi ve ekledi:

"Bu gereksiz yolculukları durdurmak için tüm güvenli ve yasal yolları değerlendirmemiz doğrudur. Buna botları geri çevirmek de dahildir.

"Daha önce de söylediğimiz gibi bu taktik ulusal ve uluslararası hukukla tamamen uyumludur.

"Fakat Manş Denizi'nde botların güvenli bir şekilde geri gönderilebileceği vaka sayısı son derece sınırlı olacaktır."

Hükümetin geçen yıl açıkladığı plana göre, botlar sadece güvenli görülen bu sınırlı durumlarda geri çevrilecekti.