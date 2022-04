Donbas'ta savaşan Ukrayna güçleri kaygılı: 'Ruslar ne zaman duracak bilmiyoruz'

Teğmen Denys Gordeev savaşmaya alışık ancak bu şekilde değil. "Çok daha zorlaştı. Her gün bombalamalar ve roket saldırıları oluyor. Her zaman, her saat" diyor. Son sekiz yılını Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışarak geçiren teğmen şimdi Rusya ordusuyla karşı karşıya.