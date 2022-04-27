Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı

55 dakika önce

Kaynak, Debdatta Chakraborty

Bir sokak satıcısının dumanların arasında yemek hazırladığı fotoğraf, yılın en büyük yemek fotoğrafçılığı ödüllerinden birini kazandı.

2022 Pink Lady Yemek Fotoğrafı Ödülü'nü, Keşmir'in Hindistan tarafından yönetilen bölümündeki Srinagar'da çektiği fotoğrafla Debdatta Chakraborty kazandı.

Hint fotoğrafçı kareyi, gece saatlerinde işlek bir caddede sokak satıcıları mangallarını ısıtmaya başlarken çekti.

Ödülün kurucusu ve direktörü Caroline Kenyon "Günümüz dünyasında her zamankinden daha fazla konfor ve sevgiye ihtiyacımız var" dedi ve ekledi:

"Bu fotoğrafta bizi rahatlatacak çok şey var: Dalgalanarak etrafı saran duman, altın rengi tonları, kebapçının yemeği ikram etmeye hazırlanırkenki yüz ifadesi…

"Şişlerden fırlayan kıvılcımlar o kokuyu neredeyse burnumuza kadar getiriyor. Sıcak ve leziz bir aroma hayal ediyoruz.

"Nazik fakat güçlü bu fotoğraf ruhumuzu doyuruyor."

60 ülkeden binlerce fotoğrafın gönderildiği yarışmanın kazananları, internet üzerinden düzenlenen bir törenle açıklandı.

Bazı kategorilerin kazananları ve fotoğrafçıların açıklamaları şöyle:

Kutlama Yemeği: Geleneksel hüner, Çen Ying, Çin

Kaynak, Chen Ying Fotoğraf altı yazısı, "Fujian'daki Şianlian Köyü'nde küçük bir çiftlik evinde çekilen bu fotoğrafta bir aile, Çin usulü pirinç veya fasulyeyle doldurulan mantılarını hazırlamak için bir araya gelmiş. Kırmızı hamura tahta çubuklarla talih veya mutluluk yazıyor, sonra da buharda pişiriyorlar."

Masada Yemek: Caka Satma, John Carey, Birleşik Krallık

Kaynak, John Carey Fotoğraf altı yazısı, "The Ritz otelinin restoranında, masanın yanında yemek hazırlanması deneyimin büyük bir parçası."

Fujifilm İnovasyon Ödülü: Central Park, Yuliy Vasilev, Bulgaristan

Kaynak, Yuliy Vasilev Fotoğraf altı yazısı, "Bu fotoğraf benim Foodtopia projemin bir parçası. Bu projede gıdalarla minyatür bir dünya yaratıyorum."

Claire Aho Kadın Fotoğrafçı Ödülü: Masada, Marguerite Oelofse, Güney Afrika

Kaynak, Marguerite Oelofse Fotoğraf altı yazısı, "Afrika kökenini Fransız post-empresyonist sanatçısı Henri Matisse'ten bir dokunuşla kutlamak. Fotoğraflarımdaki ressamvari estetik cüretkar renkler, formlar ve desenlerle birlikte üç boyutlu bir his yaratıyor. Bu öğeler bizim geniş Güney Afrika kültürümüzün doğal parçası. Masada, özgürlüğümüzün meyvesini kutlamayı amaçlıyor."

Telefon çekimi: Kurutulan balıklar, Kasia Ciesielska-Faber, Birleşik Krallık

Kaynak, Kasia Ciesielska-Faber Fotoğraf altı yazısı, "Norveç'in Lofoten takımadalarında kurutulmakta olan balıkları her yerde görebilirsiniz. Hava o kadar soğuk ki, kurutmak için tuz veya ise de ihtiyaç duyulmuyor. Hava tam dışarıda balık kurutma havası."

Gıda politikası: Rüyaların terk ettiği yer, K M Asad, Bangladeş

Kaynak, K M Asad Fotoğraf altı yazısı, "Küçük kız ablasıyla birlikte Dakka'da sarnıçtan su alıyor. Gecekondu mahallelerinde insanlar içme suyuna yalnızca sabahları ve akşamları erişebiliyor."

Yemek Stilisti Ödülü: Sebzeli yaz turtası, Carolin Strothe, Almanya

Kaynak, Carolin Strothe Fotoğraf altı yazısı, "Yazı bu güzel sebzeli turtayla kutluyorum. Üzerinde buffalo mozzarella peyniri, feta peyniri, ata tohumundan yapılma domates, bezelye, yeşil soğan ve mısır çiçeği bulunuyor."

Çocuk fotoğrafçı ödülü: Balık ayıklama, Rupkatha Roy Barai, Bangladeş

Kaynak, Rupkotha Roy Barai Fotoğraf altı yazısı, "Köylüler yakaladıkları balıkları ayıklıyor."

Şarap Fotoğrafı Ödülü: Corton Tepesi'nde budama, Jon Wyand, Birleşik Krallık

Kaynak, Jon Wyand Fotoğraf altı yazısı, "Burgonya'daki Corton Tepesi'ndeki bağlarda budanan asma dalları"