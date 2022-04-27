Kılıçdaroğlu, 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' diyerek kime, hangi mesajları verdi?

Ayşe Sayın

Ankara

23 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın 26 Nisan'da yaptığı 13 dakikalık konuşma, parti tarihinin en kısa grup konuşmalarından biriydi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar yaptığı en kısa grup toplantısı konuşmasında, daha önce duyurduğu "helalleşilecek" kesimlerden sonra, kimlerle "savaşacağını" da açıkladı.

Gezi Parkı davası kararını sert dille eleştiren ve "Çok öfkeliyim" diyen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında en fazla dikkat çeken ifadeler ise "Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum...Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya bana katılın ya şimdi, şu anda yolumdan çekilin" oldu.

CHP liderinin kime veya kimlere mesaj verdiği, Meclis kulislerinde tartışma yarattı.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini kimileri parti tabanını "konsolide etmeye dönük" bir adım, kimileri ise cumhurbaşkanlığı adaylığı için "6'lı masaya dönük mesaj" olarak yorumladı.

Peki, Kılıçdaroğlu bu konuşmaya nasıl hazırlandı. Bazı CHP'liler tarafından "manifesto" olarak nitelendirilen konuşmasıyla kimlere, ne mesaj vermek istedi?

Sözlerine açıklık getirdi: 'Memnunsanız, yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışma yaratan sözlerine bugün gazetecilerin soruları üzerine açıklık getirdi ve parti içinde, "kavgasına destek vermeyecek" olanlara yönelik de "ayrılın bizden" diyerek net mesaj verdi:

"Vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. Vatanını satanlarla kavga etmek lazım dedim. Ben bunu söylemek zorundayım. Bizim vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım. Ben bunu söylemek durumundayım. Allah aşkına bir davadan beraat ediliyorsunuz aynı dava yeniden açılıyor bu sefer müebbet hapis cezası alıyorsunuz. Böyle bir Türkiye'yi ben istemem.

"Tek yol sandığın gelmesi. Eğer yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyrun gelin yürüyeceğiz. Eğer mevcut durumdan memnunsanız yolunuz açık olsun, ayrılın bizden."

Dar kurmay kadrosuyla hazırladı

Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmalarının ortalama 1 saat sürdüğü biliniyor. O nedenle yaklaşık 13 dakika kaldığı kürsüden, "Birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Haydi eyvallah değerli arkadaşlar…" diye alışkın olunmayan tarzda bitirdiği konuşması, grup toplantı salonunda bulunan birçok partili tarafından beklenen bir durum değildi.

Yansıyan bilgilere göre CHP lideri bu konuşmayı dar bir kurmay kadrosu ile bir gece önce planlayıp, hazırladı.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, hem elektriği kesilen yurttaşlar, hem de Gezi Parkı davası kararına yönelik tepkisini etkili bir şekilde dile getirmek ve bu sorunlara, "karşı mahalle" olarak da nitelendirilen iktidarın dikkatini çekmek amacıyla planlandı.

Parti tabanına mesaj

Elbette konuşmanın en dikkat çekici bölümü, "partili arkadaşlarına" yönelik başlayan ve "Ya bana katılın ya şimdi, şu anda yolumdan çekilin" cümlesiydi ve kulisleri hareketlendiren de bu ifade oldu.

Parti kulislerindeki egemen görüş, Kılıçdaroğlu'nun hem Türkiye'nin sorunlarına yönelik "kavga"da, hem de cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda, "kendisiyle yol yürümeyeceklere" şimdiden "rest çektiği" yönünde.

CHP liderinin bu tutumunu, aynı zamanda parti tabanını "konsolide etme çabası" olarak yorumlayanlar, partili milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nun uzun uzun ayakta alkışlamasının da bunun göstergesi olduğu görüşünde.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce "kimlerle helalleşeceğini" açıkladığına işaret eden bazı parti kaynakları, liderlerinin kimlerle "kavga edeceğini" de ortaya koyduğunu belirterek, "Bu aynı zamanda 'helalleşme ne demek, hesaplaşacağız' diyenlere yönelik de bir yanıt" diyor.

Kılıçdaroğlu'nun, büyük bir "kavgaya" hazırlandığının işaretini vererek, partilileri de bu konuda net tutum almaya davet ettiği vurgulanıyor.

Kaynak, DHA

Asıl öfke Gezi kararına: Operasyon bizim tabana çekildi

CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunun altındaki en önemli etkenin Gezi Parkı davası kararına yönelik "öfkesini" gösteriyorlar. Osman Kavala ve davada hüküm giyenlerin büyük bölümünün CHP tabanından isimler olmadığı ancak Gezi eylemlerine katılanların ağırlıklı olarak CHP tabanı olduğu ifade edilerek, asıl hedefin parti olduğu vurgulanıyor:

"Eylemlere katılanların yüzde 80-90'ı CHP'li beledeyilerde yaşıyor. Kendilerini çoğunlukla tarif ettikleri ilk sıfat Atatürkçülük. Bu nedenle Kemal Bey, en ağır tepkiyi göstermek istedi. Evet ceza alanlar CHP'li değil, ama aslında operasyon bizim tabana çekildi."

Ecevit örneği

Bazı CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun eylem biçimini eski Başbakan Bülent Ecevit'in 1977 Taksim mitingindeki tavrına benzetiyorlar.

Suikast ihbarları nedeniyle dönemin başbakanı Süleyman Demirel'in Taksim'e gitmemesi için Ecevit'i uyardığını anlatan parti kaynakları. "Ama Ecevit çıktı televizyona, uyarı için teşekkür etti ve 'Ben Rahşan Hanım'la gideceğim ama siz gelmeyin" dedi. Ecevit Taksim'de hayatının en büyük mitingini yaptı" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun farkındalık oluşturmak için yeni eylem tarzıyla, yeni süreç başlattığını, bu şekilde iktidarın da sorunlara dikkatini çekmek istediklerini ifade ediyorlar.

AKP: Artistlik

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına da AKP'den kısa süre sonra yanıt geldi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek, Kılıçdaroğlu'nun eylem tarzını, "Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok kısa süren, kendince artistliği içinde barındıran bir konuşmasına şahitlik ettik. Kılıçdaroğlu adeta siyaseti bıraktı bir şovmen olarak siyasetini yapmaya devam ediyor. Farklı açıklamalar farklı çıkışlar derken en sonda 10 dakikalık kısa konuşmalarla bir anda kürsüyü terk etmeler şeklinde bir başka şova şahitlik ettik" dedi.

Turan, Kılıçdaroğlu'nun mesajını parti içindeki kavgalara bağladı ve "Herkes biliyor ki 'gelen benle gelsin, eyvallah' deyip inmesi parti içindeki kavgaların artık sabredilmez hale gelmesinden bağlı sonuç" görüşünü savundu.

İYİ Parti: 2018'den beri yol yürüyoruz

CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'de ise Kılıçdaroğlu'nun çıkışı, Türkiye'nin sorunlarına ve Gezi davasına yönelik "farkındalık oluşturmaya yönelik bir eylem tarzı" olarak yorumlanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masaya yönelik bir tutum içinde olmadığını belirten İYİ Parti kurmayları, "Önemli bir farkındalık yarattı, artık eylem zamanı olduğunu vurguladı. Elektrik kesilmesi ile ilgili haklı tepkisini ortaya koydu. 6'lı masaya yönelik bir mesaj yok, çünkü biz 2018'den beri yol birlikte yol yürüyoru. Kılıçdaroğlu bir anlamda "Az laf çok iş" mesajı verdi. Ben kararlıyım, yürüyeceğim, diyor ve çok doğru bir vurgu" yorumu yapılıyor.