İngiltere'de uyuşturucu bağımlısı anneye, 7 yaşındaki oğlunun ölümüne yol açtığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası verildi

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Kaynak, Family Fotoğraf altı yazısı, Hakeem Hussein'in cansız bedeni Kasım 2017'de dondurucu derecede soğuk olan evin bahçesinde bulundu.

İngiltere'de evinin bahçesinde astım krizi geçiren ve hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun annesine 20 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, Laura Heath'in yedi yaşındaki oğlu Hakeem Hussain'in bakımını ihmal ettiğini ve uyuşturucu bağımlılığını çocuğunun bakımının önünde tuttuğuna hükmetti.

40 yaşındaki Heath, 'ağır ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet vermekle' suçlandı.

Mahkemeye verilen bilgilere göre Hakeem, Kasım 2017'de annesinin evinin bahçesinde tek başına bulundu ve "nefes almak için çırpınarak" öldü.

Kaynak, West Midlands Polisi Fotoğraf altı yazısı, Mahkemede Laura Heath'in uyuşturucu bağımlılığının, çocuğun ölümünden önceki birkaç ayda iyice kötüleştiği belirtildi.

Jüriye verilen ifadelere göre Heath'in bağımlılığı, Hakeem'in ölümünden önceki aylarda iyice kötüleşmişti. Heath, eroin ve kokain için günde neredeyse 55 sterlin harcıyordu, bu masrafın bir kısmını ise seks işçiliği ile karşılıyordu.

İfadelerden birinde Heath'in oğlunun astım spreyini kokain piposu olarak kullandığ belirtildi.

Hakeem'in öldüğü gece Heath eroin kullanmış ve oğluyla aynı yatakta bayılmıştı.

Hakeem'in ise eroin dumanından etkilenerek astım krizi geçirdiği düşünülüyor.

Annesini uyandıramayan Hakeem'in gece yarısı nefes alabilmek için dışarı çıktığı tahmin ediliyor. Hakeem, sabah elinde bir yaprakla dışarıda ölü bulundu.

'Korkunç annelik'

Mahkeme, Hakeem'in ölümünden Heath'in "kabul edilemez ve korkunç" anneliğinin sorumlu olduğu ifadesinde bulundu.

Kaynak, West Midlands Polisi Fotoğraf altı yazısı, Hakeem, annesiyle birlikte son derece kötü koşullar altında yaşıyordu.

Hakim, oğlunun ölümünün gerçekleştiği sırada Heath'in hayatının "uyuşturuculardan dolayı kaotik ve trajik bir düşüşe geçtiğini" söyledi; ölümün "annesinin ihmaliyle meydana gelen bir trajedi" olduğunu ekledi.

Olaydan sonra yapılan otopsi, Hakeem'in kontrolsüz astım atağı yüzünden öldüğünü doğruladı.

Toksikoloji raporu küçük çocuğun ölümünden birkaç saat önce sigara dumanı soluduğunu, saç teli üzerinde yapılan incelemede ise eroin, kokain ve esrar izleri tespit etti.

Mahkeme, "kişisel hayatın gizliliğini koruma" gerekçesiyle Hakeem'in babasıyla ilgili bilgi paylaşmadı. 2016'da tutuklanan babanın, 2017'deki olay sırasında da cezaevinde olduğu biliniyor.

Kaynak, West Midlands Polisi Fotoğraf altı yazısı, Mahkemede, Hakeem'in astım spreylerinden birinin, uyuşturucu kullanmak için bir pipoya dönüştürüldüğü kaydedildi.

Hakeem üç yaşından bu yana nefes alma zorluğu çekiyordu ve yaşamı boyunca, sosyal hizmetler çocuğun sağlık durumundan ve evdeki bakımından kaygılıydı.

Hakeem öldüğü sırada, astım spreyini annesi almadığı için iki gündür kullanamamıştı.

Çocuğun cansız bedeninin bulunmasından iki gün önce, okulundaki hemşire, yetkililere, harekete geçilmezse "hafta sonu ölebileceğini" söylemişti.