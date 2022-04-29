'Kadir gecesi özel' paylaşımı: Pegasus, tek bir çalışan üzerinden süreç yürütüldüğünü açıkladı

46 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Pegasus Havayolu çalışanı bir kişinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, özel hayatın gizliliği ve dine hakaret bağlamında tartışılıyor.

Söz konusu paylaşım, yemekli bir sofrada kadehler havaya kaldırılmışken çekilen bir fotoğrafı içeriyor.

Instagram paylaşımında, "Kadir gecesi özel" ifadesi yer alıyor.

Pegasus, paylaşımın sosyal medya gündeminde öne çıkması sonrası bir açıklama yaptı.

Açıklamada "…dini inançları rencide eden ifadeleri kabul edilemez buluyoruz" denildi ve "gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağı" kaydedildi.

BBC Türkçe'ye konuşan bir şirket yetkilisi sürecin tek bir çalışan üzerinden ilerlediği konusunun altını çizdi.

Aynı yetkili, kişisel verileri koruma kanunu nedeniyle şirket ve çalışan arasındaki sürecin de kamuoyu ile paylaşılamayacağını aktardı.

Yapılan açıklamanın da, yalnızca paylaşımdaki ifadeye ilişkin olduğu vurgulandı.

Konu "iptal kültürü" üzerinden de tartışılıyor.

Sosyal medyada, şirkete karşı boykot çağrısı yapan paylaşımlar yer aldı.

Bu çağrılar sonrası gelen resim açıklamanın ve şirket çalışanı hakkındaki soruşturmanın laiklik ile çeliştiğini savunan paylaşımlar da yapılıyor.

Şirket çalışanı hakkında TCK 216 üzerinden soruşturma başlatılması da talep ediliyor.

Söz konusu madde şöyle:

"Halkın bir kesiminin benimsediği "dini değerleri" alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."