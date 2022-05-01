Alexanda Kotey: Batılı rehinelerin kafasını keserek öldüren 'Beatles' hücresi üyesine ömür boyu hapis

34 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Alexanda Kotey

Batılı rehinelerin kafasını keserek öldüren bir IŞİD hücresi üyesi, ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

38 yaşındaki Alexanda Kotey, İngiltere vatandaşıydı.

İngiliz aksanıyla konuşmaları nedeniyle 'Beatles' ismi verilen IŞİD hücresinin 4 bilinen üyesi bulunuyordu.

Bu kişilerden Aine Davis, Türkiye'de yakalanarak 7.5 yıl hapis cezası almıştı.

Cihatçı John lakaplı Mohammed Emwazi ise 2015 yılında Suriye'de öldürüldü.

Hücrenin yargılanan son üyesi Alexanda Kotey, Cuma günü ABD'de yapılan duruşmada ömür boyu hapis cezası aldı.

'Beatles' hücresinin 27 rehineyi kafalarını keserek öldürdüğü kaydediliyor.

Bu cinayetlerin videoları da dehşet yaratmak için farklı kanallardan yayılmaya çalışıldı.

ABD'deki davada Kotey, hakkındaki, terörizmi desteklemek, rehine öldürmek de dahil 8 suçlamayı kabul etti.

Kaynak, Handout/Boston Globe Fotoğraf altı yazısı, Saat yönünde: Yardım çalışanları Kayla Mueller ve Peter Kassig ile gazeteciler Steven Sotloff ve James Foley

Gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff ile yardım kuruluşu çalışanları Kayla Mueller ve Peter Kassig'in olduğu dört Amerikalının öldürülmesine karıştığını da itiraf etti.

Hükmü açıklayan hakim, Kotey'nin insanlık dışı davranışlarda bulunduğunu söyledi.

Ailelerle bir araya gelmeyi kabul etti

Amerikalı yetkililer İngiliz vatandaşı Kotey'nin idam edilmemesiyle ilgili İngiltere'ye garanti vermişti.

Kotey hüküm öncesi yazdığı 25 sayfalık mektupta yaptıklarının sorumluluğunu tamamıyla aldığını söyledi ve aileler ile bir araya gelme sözünü tutacağını söyledi.

IŞİD üyesi, suçlu anlaşması gereği ailelerle buluşmayı kabul etmişti.

Londra'nın batısından olan Kotey, Gana ve Kıbrıs kökenli bir aileden geliyor.

Kaynak, unknown/HO via Met Police, Kotey, Handout Fotoğraf altı yazısı, Mohammed Emwazi, Aine Davis, Alexanda Kotey ve El Şafi El Şeyh

Yine birkaç hafta önce aynı hücrenin bir başka üyesi olan El Şafi El Şeyh de Virginia'daki davada benzer şekilde ceza aldı.

El Şafi El Şeyh'in basınçlı su ile sorgulama, çarmıha germe gibi işkence yöntemlerinin yanı sıra infazla korkutarak psikolojik işkence yapmakla suçlanıyordu.

Sudan'dan İngiltere'ye gelen bir ailenin çocuğu olan Şeyh, 2012'de IŞİD'e katıldı.