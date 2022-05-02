Ordunun darbe yaptığı Gine'de yönetim üç yıl içinde sivillere geçecek

42 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri hükümetin planına göre 39 aylık bir geçiş döneminin ardından siviller yönetimi ele alacak.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği ise Gine'deki darbeyi kınamıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Conde'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.

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Ordunun darbesi Ginelilerin bir kısmı tarafından ilk etapta olumlu karşılanırken, cuntanın yönetimi sivil yöneticilere devretmekte gecikmesi tartışmaları büyütmüştü.

Batı Afrika son yıllarda başarılı ya da başarısız birçok darbe girişimine tanık oluyor.