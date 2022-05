Sylvester Stallone'un canlandırdığı mafya babası karakteri Dwight'ın ilk görselleri paylaşıldı

Tarihe geçen filmlerden Rocky serisinin fikir babası ve yazarı olan Stallone, Police Story, Kojak ve bugünlerde gösterimde olan This Is Us gibi dizilerde yardımcı karakter rollerinde yer aldıktan sonra ilk defa bir televizyon dizisinde başrolde olacak.