Ukrayna savaşı: AB, yıl sonuna kadar Rus petrolüyle bağını kesmeyi hedefliyor

4 Mayıs 2022, 13:34 +03 Güncelleme 7 dakika önce

Kaynak, Twitter / Avrupa Komisyonu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketinin ayrıntılarını açıkladı. Von der Leyen, AB'nin Rus petrolüyle bağını bu yıl sonuna kadar tamamen kesmeyi planladığını söyledi.

AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının ana hedefleri şöyle:

AB'nin de Rus petrolüne olan bağımlılığının sona erdirilmesi. Von der Leyen'in "kolay olmayacak ama yapmak zorundayız" dediği hedef AB'nin tüm Rus ham petrolü ithalatını altı ay içinde durdurmasını ön görüyor. Rafine edilmiş petrol ürünlerin de 2022'nin sonuna kadar kullanımdan kaldırılması planlanıyor.

Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ı hedefleyen AB, bankanın uluslararası para transferinde kullanılan mesajlaşma sistemi SWIFT'ten çıkarılacağını açıkladı.

Rus devletine ait üç büyük medya kuruluşunun kablo, uydu veya internet üzerinden yayınlarının AB'de engellenmesi.

Buça ve Mariupol'da savaş suçları işleyen yüksek rütbeli Rus subayları da hedeflenenler arasında. Von der Leyen bu askerlere hitaben: "Kim olduğunuzu biliyoruz, bundan kurtulamayacaksınız" dedi.

Rus şirketlerin Avrupa'dan muhasebe, danışmanlık ve basın danışmanlığı gibi hizmetler alması engellenmesi.

Macaristan: Henüz bir geçiş planımız yok

Von der Leyen "Rus petrolünden çıkış planı, bizim ve müttefiklerimizin alternatif tedarik yollarını güvence altına almamızı sağlayacak ve aynı zamanda küresel pazar üzerindeki etkisini en aza indirmek için çok dikkatli bir şekilde aşamalı olarak gerçekleşecek" dedi.

Planın hayata geçebilmesi için üye ülkelerin kendi parlamentolarında kararı kabul etmesi gerekiyor.

Kaynak, BBC

BBC Avrupa Muhabiri Paul Kirby analizinde, AB üyesi Macaristan ve Slovakya'nın petrol ambargosundan muaf tutulmalarına izin verilip verilmeyeceğinin önemli bir soru olduğunu söylüyor. Ancak Von der Leyen, herhangi bir muafiyetten bahsetmedi.

Reuters haber ajansına göre, Macaristan ve Slovakya'nın Rusya ile var olan sözleşmeleri ülkelerin 2023 sonuna kadar petrol almasına olanak tanıyor. Ajansın bu konudaki sorusunu yanıtlayan Macaristan hükümeti sözcüsü AB'nin Rus petrolünü bırakmaya ilişkin geçiş sürecinin nasıl yönetileceğine dair henüz bir planları olmadığını belitti.

Rus gazına büyük ölçüde bağımlı olan AB'nin 27 üye ülkesi gaz ithalatını kesmeye yönelik fikir birliğine henüz ulaşamadı.

Rusya: AB aracı ülkelerden Rus petrolü almaya devam edecek

Rus Milletvekili Vladimir Dzhabarov Rus devletine ait RIA Novosti haber ajansına, AB'nin ambargoya rağmen üçüncü ülkeler aracılığıyla Rus petrolünü almaya devam edeceğini söyledi.

Avrupa liderlerinin biraz "çıldırdığını" söyleyen Vladimir Dzhabarov şu ifadeleri kullandı:

"Bizden petrol almayacağız diyorlar. Almayın, sizi zorlamıyoruz.

"Yine de satın alacaksınız, sadece aracı ülkelerden. Petrolümüz aynı, sadece daha pahalı olacak."

Diğer yandan AB, savaşın Moldova'ya yayılmasını önlemek amacıyla Ukrayna'nın komşusuna ek askeri destek vermeyi planlıyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Moldova'nın başkenti Kişinev'i ziyaretinde, AB'nin ülkenin silahlı kuvvetlerini nasıl destekleyebileceğini araştırdığını söyledi.

Ukrayna savaşında son durum ne?

Ukrayna'da en ciddi insani krizin yaşandığı kuşatılmış şehir Mariupol'den kurtulanlar Zaporijya'da güvenli noktalara getirildi. Kurtarılanlar arasında, direnişin son kalesi olarak bilinen ve çok sayıda sivilin de sığınaklarda sıkıştığı Azovstal çelik fabrikasından bu sabah itibarıyla 156 kişi kurtarıldı.

Hala çelik fabrikasında olan bir Ukraynalı'nın BBC'ye anlattığına göre büyük endüstriyel kompleksin içinde hala 500'den fazla yaralı var.

Ukraya Devlet Başkanı Zelenskiy dün gece yaptığı konuşmada kurtarılan 156 kişiyle ilgili "Sonunda, bu insanlar tamamen güvende ve yardım alacaklar" dedi, neredeyse üç gün süren yarı "ateşkeste" ve "insanların geçiş koridorlarından kurtarılmasında" emeği geçen herkesi kutladı.

Diğer yandan Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın Lviv kentindeki füze saldırılarına devam eden Rusya, Salı gecesi üç enerji tesisini bombaladı. Lviv Belediye Başkanı saldırıların şehirde elektrik kesintilerine neden olduğunu açıkladı.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donbas bölgesinde de saldırılarına devam ediyor. ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcisi Michael Carpenter, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde işgal ettiği bölgeleri "düzmece referandumlarla" ilhak etmeye hazırlandığını öne sürdü.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre, son 24 saat içinde doğudaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 12 farklı Rus saldırısı Ukrayna kuvvetleri tarafından püskürtüldü.

Rusya'nın yakın müttefiki olan Ukrayna'nın kuzey komşusu Belarus, büyük çaplı askeri tatbikatlara başladı.

Belarus Savunma Bakanlığı, tatbikatların ordu araçlarının savaşa hazır olup olmadığını test etmeyi amaçladığını ancak tatbikatın sınır komşuları için bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Ancak Ukrayna, Belarus'u yakından izliyor.