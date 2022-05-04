Maradona'nın 'Tanrı'nın eli' golünü attığı forma 7,1 milyon sterline satıldı

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Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı attığı meşhur "Tanrı'nın eli" golünü kaydederken giydiği forma 7,1 milyon sterlinlik rekor bir fiyata satıldı.

Bu, bir spor hatırasına ödenen şimdiye kadarki en yüksek miktar oldu.