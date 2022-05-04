Düzensiz göç: İstanbul Valiliği üç ayda 25 bin göçmen hakkında işlem yapıldığını açıkladı

4 Mayıs 2022, 18:37 +03 Güncelleme 24 dakika önce

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İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da bulunan düzenli ve düzensiz göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yetkililer, ülkeye giriş yapan ve yasal kalma hakkı olmayan göçmenlere yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

İstanbul Valiliği, bugün yaptığı bir açıklamada İstanbul'da 1 milyon 305 bin 307 yabancı uyruklu kişinin yasal olarak bulunduğunu belirtti.

763 bin kişinin ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluştuğuna dikkat çeken valilik, geçici koruma kapsamında bulunan 542 bin Suriyeli olduğunu söyledi.

Valilik, 1 Ocak - 3 Mayıs 2022 tarihleri arasında 25 bin 644 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığını, neredeyse 9 bin kişi ülkelerine sınır dışı edilirken 12 bin 684 kişinin sınır dışı işlemleri için farklı şehirlerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini söyledi.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden alınan veriler ise geçen yıl neredeyse 72 bin düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığını, 23 bin kişinin sınır dışı edilirken 39 bin 525'inin ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini gösteriyor.

Yetkililer, ülkeye giriş yapan ve yasal kalma hakkı olmayan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Bayram döneminde çok sayıda kişi gözaltına alındı

Yapılan çalışmaların detaylarını paylaşan İstanbul Valiliği, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde tespit edilen 240 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını, işlemleri tamamlanan 280 Afganın havayoluyla sınır dışı planlaması yapıldığını aktardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 Mayıs 2022 itibarıyla Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere 327'si Afganistan, 140'ı Pakistan, 24'ü Bangladeş, 21'i Suriye ve 70'i diğer ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmenin yakalanarak Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiğini belirtti.

Öte yandan Beyoğlu'nda dün aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu kalabalık bir grubun trans seks işçilerinin yaşadığı bir apartmanın önünde, evden çıkmaları için tezahürat yaptığını gösterdiği öne sürülen görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

DHA'ya göre bu olayın ardından Beyoğlu'nda denetim yapan polis ekipleri dün gece 97 kişiyi göz altına aldı.

Bu kişiler hakkında sınır dışı işlem başlatılırken 29 kişiye çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle para cezası verildi.

İstanbul Valiliği, İstanbul'da bulunan her yabancı uyruklu kişinin sığınmacı ya da mülteci olmadığını ve çok sayıda turist bulunduğunu hatırlattı.