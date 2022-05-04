Amerikan Merkez Bankası (Fed), enflasyonla mücadele için son yılların en yüksek faiz artışını yaptı

4 Mayıs 2022, 21:18 +03 Güncelleme 12 dakika önce

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Amerikan Merkez Bankası (Fed) son yılların en yüksek faiz artışına giderek faizi 50 baz puan yükseltti.

2000 yılından beri ilk defa bu kadar yüksek bir faiz artışı gerçekleştiren Fed, yükselen enflasyon ile mücadele etmek için para politikasında sıkılaşmaya gideceğini duyurdu.

Piyasa da Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 50 baz puan faiz artışına gitmesini bekliyordu.

Böylece politika faiz oranı yüzde 0,25-0,50 aralığından yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltildi.

Fed, bir önceki toplantının yapıldığı Mart ayında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş ve politika faizini 25 baz puan artırmıştı.

Faiz kararında yapılan açıklamada Çin'de Covid dolayısıyla alınan kısıtlamalar yüzünden arz tarafında yaşanabilecek sıkıntılar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi unsurlar dolayısıyla enflasyonun daha da yükselmesi riskinin bulunduğu aktarıldı.

Komite ayrıca bilanço daraltmaya 1 Haziran'da başlanacağını duyurdu.

Fed'in kararının ardından altın gibi emtialarda fiyat artışı yaşanırken ABD Dolar endeksi bir miktar düştü.

Spot altının ons fiyatı karar öncesinde 1,865 dolar seviyesindeyken kararın ardından 1,875 dolara kadar tırmandı.

103,45 seviyesindeki ABD Dolar Endeksi 103,20'nin altına geriledi.

Karar oy birliği ile alındı

Fed, faiz artışı kararını tüm üyelerin oy birliğiyle aldı.

Fed, bilanço daraltmaya ise Haziran ayından itibaren başlanacağını duyurdu.

Fed, ilk etapta bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlayacak.

İlk üç ayın ardından bilanço daraltmada aylık miktar Hazine kağıtlarında 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.

Fed, "Uygun para politikası güçlendirilmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve işgücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyoruz" ifadesine yer verdi.