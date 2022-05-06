Beyaz Saray'a ilk siyah sözcü

bir saat önce

Gelecek hafta sonunda görevi Jen Psaki'den devralacak olan Karine Jean-Pierre, Biden'ın seçildiği günden beri basın sekreterliği yardımcılığı yapıyordu.

Sözcüler, Beyaz Saray muhabirleri için günlük bilgilendirme toplantıları yapıyor.

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Psaki, Twitter mesajında halefini "Ahlaki değerleri olan olağanüstü bir kadın" diye tanımladı, "Kürsüye getireceği tarz, ışıltı ve zarafeti görmek için sabırsızlarınıyorum" dedi.