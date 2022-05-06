Nespresso'ya gönderilen kahve çuvallarından yarım ton kokain çıktı

22 dakika önce

Kaynak, EVN

İsviçre polisi, kapsül kahve üreticisi Nespresso'ya yapılan bir kahve çekirdeği sevkiyatında 500 kilogram kokain ele geçirdiğini açıkladı.

Yetkililere göre Romont'taki fabrikanın çalışanları, kahve çuvallarının içinde beyaz toz bulunan torbaları görünce polisi aradı.

Daha sonra bu tozların kokain olduğu anlaşıldı. Polisin aynı gün trenle teslim edilen beş konteynerde daha uyuşturucu bulduğu açıklandı.

Bu konteynerlerin Brezilya'dan yüklendiği belirtiliyor.

Polis yüzde 80 saflık derecesine sahip olan kokoainin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon euro olduğunu söylüyor.

Kaynak, EVN

Nestle şirketine ait Nespresso'dan yapılan açıklamada kahve çekirdeklerine ve fabrikadaki kapsüllere kokain bulaşmadığı kaydedildi, "Müşterilerimizi temin ederiz ki, tüm ürünlerimiz güvenle tüketilebilir" denildi.

Fribourg kantonu polis müdürü Marc Andrey, "Fribourg için ele geçirilen bu kokainin miktarı kesinlikle büyük. Hatta olağanüstü büyüklükte denebilir" dedi.