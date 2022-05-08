Ukraynalı yetkili: İsabet alan okulda onlarca kişinin ölmüş olmasından korkuluyor

Patrick Jackson

BBC News

9 dakika önce

Kaynak, Serhiy Gaidai

Ukrayna güçlerinin Rus birlikleri ve ayrılıkçılara karşı savaştığı ülkenin doğusunda bir bombanın bir okula isabet etmesi sonucu onlarca kişinin ölmüş olmasından korkuluyor.

Luhansk bölgesi Valisi Serhiy Gayday, iki kişinin öldüğünü teyit ederken, Bilohorivka'daki okulun enkazında onlarca kişinin ölmüş olmasından korkulduğunu bildirdi.

Vali 90 kişinin binaya sığındığını ve yedisi yaralı 30 kişinin kurtarıldığını belirtti. Gayday bombayı bir Rus uçağının attığını söyledi.

Gayday'ın suçlaması bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı ve Rusya'dan herhangi bir açıklama da gelmedi.

Rus birlikleriyle ayrılıkçı güçlerin Ukrayna Ordusu'nun etrafını sarmaya çalıştığı Luhansk'ta şiddetli çarpışmalar yaşanıyor.

Bilohorivka, Ukrayna güçlerinin elindeki Severodonetsk'e yakın ve bölgenin dış mahallelerinde Cumartesi şiddetli çatışmalar oluğu bildirildi.

Telegram kanalında bilgi veren vali, patlamanın binada yangına yol açtığını ve itfaiyecilerin alevleri üç saatte söndürebildiğini belirtti. Vali ayrıca neredeyse tüm köyün, okulun bodrumunda saklandığını açıklarken, nihai ölü sayısının sadece enkaz tamamen kalktığında belirlenebileceğini bildirdi.

Gayday, Sihpilovo adlı komşu köydeki bir evin de Rus bombardımanına uğradığını ve burada da 11 kişinin mahbur kaldığını ifade etti.

Bu sabah saatlerinde de Ukrayna'nın doğusundan çatışma haberleri geldi. Ayrılıkçı yetkililere göre Ukrayna güçleri Donetsk kentini ve Holmivskyi kentini bombaladı.

24 Şubat'ta başlayan Rus işgali, BM'nin verilerine göre en az 2345 sivilin ölümüne ve 2919 sivilin yaralanmasına yol açtı. Her iki tarafın güçlerinden de binlerce kişinin öldüğüne ve yaralandığına inanılıyor.

Çatışmanın başlamasından bu yana 12 milyondan fazla kişi evlerinden olurken, 5,7 milyon kişi ülke dışına kaçtı.