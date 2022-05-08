Roma'da domuz vebası vakası görülmesi üzerine piknik yasağı

Övgü Pınar

Roma

bir saat önce

Kaynak, Getty Images

Roma'da domuz vebası vakası görülmesi üzerine piknik yasağı kararı alındı.

Yerel yönetim, "Afrika domuz vebası" olarak anılan viral hastalığın insanlara bulaşmadığını ancak domuz ve yaban domuzları arasında yayılmasını önlemek için tedbirler alındığını açıkladı.

Tedbirler kapsamında Roma'nın kuzey batısında geniş bir alan "kırmızı bölge" ilan edildi. Bu bölgede piknik ve benzeri toplu etkinlikler yasaklandı, yaban domuzlarının erişiminin engellenmesi için çöp tenekelerinin etrafının çitle çevrilmesi gibi önlemler alındı.

Vatandaşlara, bu bölgede doğa yürüyüşleri ya da çiftlik ziyaretleri sonrası ayakkabılarını dezenfekte etmeleri, hasta ya da ölü bir yaban domuzu görmeleri halinde 24 saat açık bir telefon hattını aramaları gibi çağrılar da yapıldı.

Roma'nın içinde yer aldığı Lazio bölge yönetimi bu kararların, ölü bir yaban domuzunda Afrika domuz vebası tespit edilmesi üzerine alındığını açıkladı.

'Romalılar yaban domuzlarının esiri'

Roma ve çevresindeki yaban domuzu nüfusunun 20 binin üzerinde olduğu hesaplanıyor. Başkentin özellikle kuzey bölgelerinde yaban domuzlarının insanların da yaşadığı alanlara girmesi uzun süredir tartışılan bir konu. Yaban domuzlarının yerleşim yerlerine yakın parklarda, çöp tenekelerinin etrafında çekilen görüntüleri sıklıkla gündeme geliyor.

Son olarak geçen hafta kentin kuzey batısındaki bir mahallede bir kadının yaban domuzları tarafından yaralanması üzerine tartışma yeniden alevlenmişti.

İtalya Ziraatçılar Birliği (Coldiretti) hafta içinde bu konuda bir açıklama yaparak "Roma sakinleri yaban domuzlarının esiri haline geldi. Yıllardır şikayet ettiğimiz bu durum artık kontrol dışı ve kabul edilemez hal aldı" dedi.

Domuz vebası vakası üzerine de Sağlık Bakanı Roberto Speranza, mevzuyu "azami dikkatle" takip ettiklerini söyledi.