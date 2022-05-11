Ukrayna-Rusya savaşı: ABD istihbaratına göre Putin uzun bir savaşa hazırlanıyor

George Wright

BBC News

bir saat önce

Kaynak, EPA

ABD istihbaratı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da uzun bir savaşa hazırlandığını ve doğudaki zaferin bile potansiyel olarak çatışmayı sona erdirmeyeceği uyarısında bulundu.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ele geçirme girişimlerinden sonuç elde edemeyince birliklerini doğudaki Donbas bölgesindeki çatışmalara odakladı.

ABD istihbaratına göre, Rus kuvvetleri bu bölgede de henüz net bir ilerleme kaydedemedi.

Salı günü ABD Senatosu'ndaki bir oturumda konuşan Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya'nın Donbas'a yöneliminin muhtemelen "geçici bir kayma" olduğunu ve "Putin'in stratejik hedeflerinin muhtemelen değişmediğini" söyledi.

Haines, Putin'in hâlâ "Donbas'ın ötesindeki hedeflere ulaşma" niyeti taşıdığını ancak "kendi hedefleriyle Rusya'nın mevcut konvansiyonel askeri kapasitesi arasında bir uyumsuzlukla karşı karşıya olduğunu" söyledi.

İstihbarat Direktörü Haines, Putin'in "muhtemelen" enflasyon, gıda kıtlığı ve enerji fiyatları ile ilgili sorunların ağırlaşmasıyla ABD ve AB'nin Ukrayna'ya desteğinin zayıflayacağı beklentisinde olduğunu sözlerine ekledi.

Bununla birlikte, Putin'in savaş devam ederken "daha sert yöntemlere" başvurabileceği, fakat Moskova'nın ancak Putin'in Rusya'ya "varoluşsal bir tehdit" algılaması halinde nükleer silahları kullanabileceği belirtiliyor.

Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier ise Senato'daki aynı oturumda, Ruslar ve Ukraynalıların "yenişememe halinde" olduklarını söyledi.

Son çatışmalarda Ukrayna, kuzeydoğudaki Harkov bölgesinde dört yerleşim yerini geri aldığını iddia ediyor.

Ukrayna'nın savaşın başından bu yana bombalanan Harkov'dan Rus güçlerini yavaş yavaş dışarı ittiğini belirten Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalıların "haftalık veya günlük zafer beklentileriyle aşırı bir moral baskı atmosferi yaratmaması gerektiğini" söyledi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines

Ukrayna'nın doğusundaki son gelişmeler

İzyum kentinde, bölgeyi kontrol altına almak için çatışmalar şiddetlenirken, çöken bir binanın enkazında 44 sivilin cesetleri bulundu.

Mart ayındaki Rus bombardımanında çöken beş katlı binaya kurtarma ekipleri yeni ulaşabildi.

Harkov'un güneydoğusunda yer alan İzyum, Donbas'a açılan kapı olarak biliniyor.

Mariupol'de ise Azovstal çelik fabrikasında son çatışmalar yaşanıyor. Buradaki yeraltı tünellerinde ve sığınaklarda saklanan yüzlerce Ukraynalı savaşçı Rus birlikleriyle kuşatılmış durumda.

Mariupol'u ele geçirmek Moskova'nın ana hedeflerinden biri. Böylece Ukrayna'nın en büyük limanlarından birinin kontrolünü elde etmiş ve Ukrayna'nın güneyinde daha önce ilhak ettiği Kırım ile doğudaki Donbas arasında kara bağlantısı sağlamış olacak.