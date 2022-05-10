İsrail'den kalkışa hazırlanan AnadoluJet uçuşu yolcuların kaza fotoğrafları alması üzerine iptal edildi

28 dakika önce

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İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkmak üzere hazırlanan bir AnadoluJet uçuşu, yolcuların telefonlarına uçak kazası görüntüleri içeren mesajlar gelmesi üzerine iptal edildi.

İsrail devletine ait medya kanalı Kan, İstanbul'a hareket etmek üzere olan uçaktaki yolcuların ve mürettebatın uçaktan indirildiğini aktardı. Uçaktaki bagajların kontrolü yeniden yapıldı.

Olayla ilgili şüpheli olduğu belirtilen İsrailli gençlerin sorgusu devam ediyor.

160 yolcusu bulunan AnadoluJet'e ait Boeing 737 tipi uçak kalkış pozisyonundayken, yolcuların aldıkları fotoğraflarla ilgili mürettebatı uyarması üzerine kaptana haber verildi. Uçuşun kaptanı terminale geri dönmeye karar verdi.

İbranice yayın yapan Ynet haber sitesi, görüntülerin kullanıcıların bir Apple cihazından diğerine kısa mesafeden dosya göndermelerini sağlayan Apple hizmeti AirDrop üzerinden paylaşıldığını bildirdi. Tüm görüntülerin iPhone'lardan alındığını belirtiliyor.

Ynet, resimlerde 2009'da Hollanda'da düşen bir Türk Hava Yolları uçağının ve 2013'te ABD'de düşen başka bir uçağın görüntülerinin olduğunu aktardı.

Gerekli kontroller yapıldıktan sonra yolculara isterlerse, uçağa yeniden binebilecekleri veya İsrail'de kalabilecekleri söylendi. Uçak beş saat rötar yaptı.