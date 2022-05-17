Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmak istiyor, Biden iki ülkenin liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı alan Finlandiya ve İsveç'in liderlerini Perşembe günü Beyaz Saray'da ağırlayacak.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya geleceğini söyledi.
Jean-Pierre, "Görüşmede bir dizi küresel sorun ve Ukrayna'ya desteğimize ilgili yakın ortaklığımızın yanı sıra NATO'ya üyelik başvuruları ve Avrupa'nın güvenliği de ele alınacak" dedi.
Finlandiya Pazar, İsveç de dün NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı almıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülkenin kararıyla ilgili olarak, "Bizim için doğrudan tehdit teşkil etmiyor. Ancak NATO'nun askeri altyapısının bu ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde, kesinlikle buna yanıt veririz" demişti.
Haberin sonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'le düzenlediği ortak basın toplantısında bir soru üzerine, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "NATO'ya girmelerine biz 'Evet' demeyiz" demişti. Erdoğan, "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.
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