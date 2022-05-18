Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı

18 Mayıs 2022, 09:43 +03 Güncelleme 42 dakika önce

Kaynak, Reuters

Finlandiya ve İsveç resmen NATO'ya üyelik başvurusu yaptı. İki ülke, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ittifaka katılma kararı almıştı. Bir ülkenin NATO'ya katılabilmesi için oy birliği, yani mevcut 30 üye ülkenin tümünün onayı gerekiyor.

Finlandiya ve İsveç'in NATO daimi temsilcileri büyükelçiler Klaus Korhonen ve Axel Wernhoff, ülkelerinin üyelik başvurularını ittifakın Brüksel'deki merkezinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e iletti.

Jens Stoltenberg, iki ülkenin kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Stoltenberg, NATO üyelerinin çabuk karar almakta kararlı olduklarını, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine diğer müttefiklerden güçlü destek geldiğini söyledi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya ne zaman üye olabilecekleri henüz bilinmiyor.

Reuters haber ajansına konuşan diplomatlar, NATO üyesi 30 ülkenin parlamentolarının iki ülkenin üyeliklerini onaylamasının bir yıl sürebileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Finlandiya ve İsveç'in kararıyla ilgili olarak, "Bizim için doğrudan tehdit teşkil etmiyor. Ancak NATO'nun askeri altyapısının bu ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde, kesinlikle buna yanıt veririz" şeklinde konuşmuştu.

Biden iki ülkenin liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in liderlerini yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya geleceğini söyledi.

Sözcü Jean-Pierre, "Görüşmede bir dizi küresel sorun ve Ukrayna'ya desteğimize ilgili yakın ortaklığımızın yanı sıra NATO'ya üyelik başvuruları ve Avrupa'nın güvenliği de ele alınacak" dedi.

Jean-Pierre, Biden yönetiminin NATO'nun İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili uzlaşmaya varılacağından emin olduğunu da ekledi.

Kaynak, Reuters

ABD'den Cuma günü yapılan açıklamada, Washington'ın "Türkiye'nin pozisyonunu netleştirmeye çalıştığı" belirtilmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceğinden emin olduğunu söylemişti.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile yapacağı görüşmenin gündem maddeleri arasında.

Erdoğan: NATO'ya girmelerine biz 'Evet' demeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'le düzenlediği ortak basın toplantısında bir soru üzerine, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "NATO'ya girmelerine biz 'Evet' demeyiz" demişti.

Erdoğan, "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın üst düzey diplomatlarının Türkiye'de yapacakları görüşmelerle ilgili olarak ise şu yorumu yapmıştı:

"İsveç, terör örgütlerinin kuluçka merkezi. PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz? Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, hiç yorulmasınlar."