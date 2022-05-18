Enflasyon: İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9 ile 40 yılın zirvesinde

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İngiltere'de yıllık enflasyon Nisan ayında yüzde 9'a yükselerek son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS)'nin açıkladığı verilere göre enflasyondaki yükselişlin en önemli nedeni, enerji ve gıda fiyatlarındaki artış.

Nisan ayındaki artışın dörtte üçü enerji faturalarındaki yükselişten kaynaklandı.

ONS, restoran ve kafelerin menülerindeki tüm ürünlerin fiyatlarının arttığını ve bunun, pandemi sırasında işletmelerin toparlanmasına yardımcı olmak için turizm sektöründe yüzde 12,5'e düşürülen KDV oranının, Nisan ayında yeniden yüzde 20'ye dönmesinden kaynaklandığını açıkladı.

İngiltere'de benzinin ortalama litre fiyatı, Nisan 2022'de litre başına 1,62 sterlin ile ONS kayıtlarındaki en yüksek seviyeye ulaştı. Benzinin litre fiyatı geçen yıl 1,26 sterlindi.

İngiltere Merkez Bankası, enerji faturalarının Ekim ayında yeniden artmasıyla enflasyonun daha da yükseleceğini tahmin ediyor.

Ülkede milyonlarca kişi geçen ay enerji maliyetlerinde yıllık 700 sterlinlik eşi görülmemiş bir artış yaşadı.

Tedarikçilerin müşterilerden talep edebileceği birim başına maksimum fiyatı belirleyen yeni bir tavan fiyatı uygulaması geçen ay başladı. Gaz ve elektrik kullanan evler artık yılda ortalama 1971 sterlin enerji faturası ödüyor.

İngiltere'de hükümetin artan yaşam masraflarıyla mücadele edenlere yardım etmesi için daha fazla önlem almasına yönelik çağrılar artıyor.