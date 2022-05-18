AB'nin Rusya'dan enerji ithalatını azaltma planı neleri öngörüyor?

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'dan fosil yakıt ithalatını azaltmak için planını açıkladı. "RePowerEU" adı verilen paketi tanıtan Komisyon, paketteki hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 2027'ye kadar 210 milyar euro ek yatırım gerekeceğini öngörüyor. Rusya'dan fosil yakıt ithalatını azaltmanın AB'ye yıllık 100 milyar euro tasarruf sağlayabileceği hesaplanıyor.

Komisyonun teklifi, iklim hedefleri kapsamında yenilenebilir enerjinin tüm enerji üretimindeki payı için belirlediği 2030 ana hedefini yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkarıyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji oranının artırılmasına yönelik öne çıkan hedefler şöyle:

2025 yılına kadar güneş enerjisi kapasitesini ikiye katlamak ve 2030 yılına kadar 600 GW güneş enerjisi kapasitesi kurmak için özel bir AB Güneş Stratejisi'nin oluşturulması,

Yeni kamu ve ticari binalara ve yeni konut binalarına güneş panelleri kurmak için yasal zorunluluk,

Isı pompalarının kullanım oranının iki katına çıkarılması. Jeotermal ve güneş enerjisinin ısıtma sistemlerine entegre edilmesi,

Yenilenebilir enerji projelerinde izin süreçlerini kolaylaştırmak için düzenlemelerin geliştirilmesi.

Çimento, demir-çelik gibi karbonsuzlaşması zor endüstrilerde ve ulaşım sektörlerinde fosil yakıtların yerini almak üzere 2030 yılına kadar 10 milyon ton yerli yenilenebilir hidrojen üretimi ve 10 milyon ton hidrojen ithalatı hedefinin belirlenmesi.

Bununla birlikte, bağlayıcı enerji verimliliği hedefinin yüzde 9'dan yüzde 13'e çıkarılması gibi uzun vadeli enerji verimliliği önlemleri öneriliyor.

AB vatandaşlarının bireysel çabalarıyla gaz ve petrol talebini yüzde 5 oranında azaltabilecek kısa vadeli davranış değişiklikleri de planda detaylandırılıyor.

Üye devletler ayrıca enerji tasarruflu ısıtma sistemleri, bina yalıtımı, cihazlar ve ürünlerde KDV oranlarının düşürülmesi gibi enerji tasarrufunu teşvik etmek için mali önlemler kullanmaya teşvik ediliyor.

Öneriye göre AB, bu politikanın finansmanı için bugünden 2027'ye kadar 210 milyar euroluk ek bir yatırım gerekeceğini öngörüyor.

Rusya'nın fosil yakıt ithalatını azaltmanın da AB'ye yılda yaklaşık 100 milyar euro tasarruf sağlayabileceği düşünülüyor.

Yatırımların özel ve kamu sektörleri tarafından finanse edilmesinin gerektiği belirtiliyor.