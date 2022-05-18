Fransız mahkeme, Lafarge'ın Suriye'de 'insanlığa karşı işlenen suçlara ortaklık' suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi

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Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Celabiya'daki Lafarge Çimento Suriye (LCS) çimento fabrikası, 2018

Suriye'de IŞİD'i fonlayarak faaliyetlerine devam ettiği iddia edilen çimento devi Lafarge, "insanlığa karşı işlenen suçlara ortak olmak" suçlamasıyla yargılanacak.

AFP haber ajansına göre Fransa'da bir temyiz mahkemesi Lafarge'ın Suriye'de iç savaşın devam ettiği dönemde IŞİD ve diğer cihatçı gruplara ödeme yaptığı iddiasıyla "insanlığa karşı işlenen suçlara ortak olmak" suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi.

Bugün İsviçreli yapı malzemeleri şirketi Holcim'in bir parçası olan Lafarge'ın, diğer Fransız firmalarının ülkeden çekilmesinden çok sonra, 2013 ve 2014 yıllarında Suriye'deki çimento fabrikasını çalışır durumda tutmak için terör örgütlerine 13 milyon Euro ödediği iddia ediliyor.

IŞİD'in ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirmesi ve Lafarge'ın Eylül 2014'te Halep yakınlarındaki Celabiya çimento fabrikasını terk etmeye zorlanmasının Suriyeli çalışanlarını riske attığı belirtiliyor.

Şirket, hakkındaki "terör örgütünü finanse etmek", "ambargoyu ihlal etmek" ve "çalışanların hayatını tehlikeye atmak" gibi suçlamalarla daha önce yüzleşmiş ancak suçlu bulunmamıştı.

Ancak bu karar, Eylül 2021'de yeniden yargılama emri veren Fransa'nın yüksek mahkemesi tarafından bozuldu.

Çarşamba günü temyiz mahkemesi tarafından verilen karar, Lafarge ve o dönem şirketin CEO'su olan Bruno Lafont da dahil olmak üzere sekiz yöneticisinin yargılanabileceği anlamına geliyor.

Şirket, yarım milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan savaşın patlak vermesinden sadece bir yıl önce, 2010 yılında tamamlanan fabrikasına 680 milyon euro yatırım yapmıştı.

Fransızca yayın yapan Liberation gazetesi Fransız istihbaratının, Lafarge ile IŞİD arasında 2014 yazında yapılan anlaşmadan haberdar olduğunu iddia etmişti.

Eylül 2021'de AKP sözcüsü Ömer Çelik, Lafarge'ın IŞİD'e verdiği desteği "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmişti.

Lafarge avukatları'nın AFP'nin yorum talebine olumsuz yanıt verdiği belirtiliyor.