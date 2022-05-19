ABD'de bebek maması sıkıntısı: Biden, Savunma Üretim Yasası'nı yürürlüğe koydu

22 dakika önce

Bu, tedarikçilerin diğer müşterilerden önce bebek maması fabrikalarına kaynak sağlamaya öncelik vermeleri anlamına geliyor.

ABD'de 1950'de yürürlüğe giren Savunma Üretim Yasası, Başkana, halkın savunmasında ihtiyaç duyulan ürünler için şirketlerden, sözleşme imzalamalarını veya siparişleri tedarik etmelerini isteme yetkisi veriyor.

Yasa ABD Başkanı'na gerektiğinde, fahiş fiyat uygulanmaması için denetim yetkisi de veriyor.

Biden, Savunma Üretim Yasası'nı 2021'de Covid-19 aşısının ülke çapında dağıtımı için de uygulamaya sokmuştu.

Eski Başkan Donald Trump ise bu yasaya dayanarak pandemi sürecinde tıbbi malzeme üretimini hızlandırma çağrısında bulundu.

Biden ayrıca, başka ülkelerde üretilen ve ABD standartlarına uygun bebek mamalarını Savunma Bakanlığı uçaklarıyla ülkeye taşımak için de bir operasyon başlattığını duyurdu.