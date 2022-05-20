Ünlü Yunan besteci Vangelis hayatını kaybetti

28 dakika önce

Chariots of Fire (Ateş Arabaları) ve Blade Runner (Bıçak Sırtı) filmlerinin müzikleriyle tanınan müzisyenin ölüm haberini Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Twitter mesajıyla duyurdu.

Miçotakis mesajında "Vangelis Papathanassiou artık aramızda değil. Müzik dünyası uluslararası (sanatçı) Vangelis'i kaybetti" dedi.

Vangelis, Ateş Arabaları filminin müzikleriyle 1981'de En İyi Özgün Müzik Oscar'ını kazanmıştı.

Filmin yapımcısı David Puttnam, BBC'ye Vangelis'in "Daha sonra birçok bestecinin yarattığı yepyeni bir müzikal altyapı" yarattığını söyledi.