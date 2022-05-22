Pug cinsi köpeklerin ciddi sağlık sorunu yaşama olasılığı 'neredeyse iki kat fazla'

11 dakika önce

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İngiltere'deki Kraliyet Veteriner Fakültesi tarafından yapılan araştırma pugların, diğer köpeklerle karşılaştırıldığında, ciddi sağlık sıkıntıları olduğunu ortaya koydu.

Araştırma 4 bin 308 pug cinsi köpek ile 21 bin 835 farklı cins köpek karşılaştırılarak yapıldı.

Buna göre, İngiltere'deki pug cinsi köpeklerin, yıl içinde bir ya da fazla sağlık sorunu yaşama olasılığı diğer cins köpeklerin neredeyse iki katı.

Bulldog ve boxer cinsi köpekleri de kapsayan buruşuk köpekler, ilgi çekici beden özellikleri nedeniyle yetiştiriliyor.

Ülkedeki bir köpek yetiştirme kulübü olan Kennel Club, 2005 - 2017 yılları arasında kendilerine getirilen pug sayısının beşe katlandığını açıklıyor.

Cambridge Üniversitesi'nden veteriner cerrah Myfanwy Hill ise sonuçların kendisine sürpriz olmadığını kaydediyor:

"Buradaki sorun, bu köpeklerin daha küçük kafatasları olması ancak diğer beden özelliklerinin aynı oranda küçük olmaması"

Doktor Hill, "beyinleri çok küçük bir kutunun içinde kapana kısılmış durumda" diyor.

Bu durum solunum sıkıntısı, deri ve sırt problemleri gibi, pugların birçok sağlık sorununun temelini oluşturuyor.

Brakiosefalik hava yolu sendromu olarak tanımlanan solunum problemi, bu cinsin en sık yaşadığı sağlık problemi. Diğer cinslere göre puglarda 54 kat fazla görülebiliyor.

'Bir pipetten nefes almaya çalışıyorlar'

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Doktor Hill, pugların dar burun kanallarını anlatmak için, "bir pipetten nefes almaya çalışıyorlar" örneğini veriyor.

Hill, pugların nefes nefese, dilleri dışarda görüntüsünün sanılanın aksine mutlu bir görüntü olmadığını söylüyor:

"Aslında burunlarından yeterince nefes alamadıkları için ağızlarından nefes almaya çalışıyorlar."

Pugların deri katlanma bölgelerinde enfeksiyon oluşma olasılığı da diğer cinslere göre fazla.

Cinsin ilgi odağı olmasını sağlayan kuyrukları da aslında bir kusurlu bir omur belirtisi.

Araştırmayı yapan ekipten Doktor Dan O'Neill, "İnsanların bu hayvanlarda tatlı buldukları özellikler aslında sağlık sorunlarına işaret ediyor" diyor.

İngiltere Veterinerler Birliği Başkanı Justine Shotton da pug gibi buruşuk köpek cinslerinin alınmaması gerektiğini savunuyor.