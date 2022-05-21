Rusya Finlandiya’ya doğalgaz akışını sonlandırdı

10 dakika önce

Doğalgazının çoğunu Rusya'dan ithal eden Finlandiya, buna rağmen sorun yaşamayacaklarını açıkladı

Finlandiya ise bunun tüketicileri etkilemeyeceğini belirtti.

Konu hakkındaki soruları yanıtlayan bir Kremlin sözcüsü ise "Kimse karşılığında para almadan bir ürün satmaz" dedi.