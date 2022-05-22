VakıfBank 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Kadın voleybolunda Avrupa'nın en büyüğünü belirleyen karşılaşmada Vakıfbank, İtalya ekibi Imoco Volley'i geçerek şampiyonu oldu.
Sarı siyahlı takım, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde rakibini 4 sette mağlup etti.
Karşılaşma Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynandı.
İlk seti 25-22'lik skorla VakıfBank aldı.
İkinci seti 25-21 önde tamamlayan VakıfBank, 2-0 öne geçti. Üçüncü seti İtalyan ekibi alarak setleri 2-1'e getirdi.
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Sarı siyahlılara şampiyonluk getiren set 25- 21 sona erdi.
Bu sonuçla, VakıfBank, 2001 yılında yeni formatıyla oynanmaya başlanan Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 5 şampiyonlukla en çok kazanan takım oldu.
İtalya ekibi Volley Bergamo'nun 4 şampiyonluğu var.
Son senelerde kadın voleybolunda büyük bir hakimiyet kuran Vakıfbank'ın 4 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu da bulunuyor.