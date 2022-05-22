VakıfBank 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu

11 dakika önce

Kadın voleybolunda Avrupa'nın en büyüğünü belirleyen karşılaşmada Vakıfbank, İtalya ekibi Imoco Volley'i geçerek şampiyonu oldu.

Bu sonuçla, VakıfBank, 2001 yılında yeni formatıyla oynanmaya başlanan Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 5 şampiyonlukla en çok kazanan takım oldu.