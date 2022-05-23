Manchester City'nin Premier Lig şampiyonluğu İngiliz basınına nasıl yansıdı?

12 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Maç sonunda kutlamalar için binlerce taraftar sahaya indi. Bir genç taraftar ise sevincini kale fileleri üzerinde böyle yaşadı.

Manchester City, Premier Lig'in son hafta maçında rakibi Aston Villa karşısında tarihi bir geri dönüşe imza atarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

City'nin en yakın takipçisi Liverpool ise maçın hemen başında geriye düşmesine karşın Wolverhampton'ı 3-1'lik skorla geçti. Ancak bu galibiyet City'nin puan kaybetmemesiyle beraber şampiyonluk için Liverpool'a yetmedi. Böylelikle City, son beş yıl içindeki dördüncü şampiyonluğunu elde etti.

İngiliz basını City'nin başarısını "inanılmaz", "olağanüstü" ve "dramatik" gibi sözlerle tanımladı.

Kaynak, The Times

Times gazetesi, sürmanşetten paylaştığı haberi "City şampiyonluğu inanılmaz bir mücadeleyle elde etti" diye paylaşırken, "Altı dakikada gelen üç gol, Liverpool'a şampiyonluk izni vermedi" ifadeleri kullanıldı.

Daily Mirror gazetesi City'nin geri dönüşü için birinci sayfasında "Akılalmaz!" başlığını attı.

Kaynak, Daily Mirror

Spor sayfasında ise 68'inci dakikada oyuna girip 2 gol atan İlkay Gündoğan'ın adını başlığa taşıyan gazete, Türk asıllı Alman futbolcudan övgüyle bahsetti.

Kaynak, Daily Mirror

Daily Star gazetesi spor sayfalarında İlkay Gündoğan'ın soyadına ve İngilizcede "inanılmaz" anlamına gelen "unbelievable" kelimelerine gönderme yaparak "GUNbelievable" manşetini attı.

Kaynak, Daily Star

Pek çok gazetede Manchester City'nin 2011-12 sezonunun son maçının, son dakikalarında attığı gollerle elde ettiği dramatik başarı da hatırlatıldı.

O yıl, sezonun son maçında QPR ile oynayan ve uzatma dakikalarına 2-1 mağlup giren Manchester City, son üç dakikada attığı iki golle hem galibiyeti almış hem de ezeli rakibi Manchester United'a karşı averaj farkıyla şampiyonluğu kazanmıştı. Bu City'nin 44 yıl sonra elde ettiği ilk şampiyonluk olmuştu. Şampiyonluk golünü atan Arjantinli futbolcu Kun Agüero'nun heykeli dahi dikilmişti.

Kaynak, Daily Express

Birinci sayfasında okurlarına "İnanılmaz" başlığıyla haberi sunan Daily Express, iç sayfalarında ise Manchester City'den "Drama Kralları" olarak bahsetti.

Kaynak, Guardian

Guardian da spor sayfalarında City için aynı başlığı atarken, "Başka bir sansasyonel geri dönüş ve City yeniden şampiyon" ifadelerini kullandı. Gazetenin birinci sayfasında ise şampiyonluk için "Gümbür gümbür geri dönüş" sözleri tercih edildi.

Maç sonunda binlerce kişi kutlamalar için Etihad Stadı'ında sahaya girdi. Guardian'ın şampiyonluk haberinde bazı taraftarların kale direkleri üzerindeki sevinci gösteren bir fotoğraf da kullanıldı.

Guardian'da Jamie Jackson, şampiyonluk yazısında "Bu, güven, inanç, karşılıklı saygı, uyum içinde çalışma ve hepsinden de önemlisi mükemmellikle ilgili Manchester City zaferinin hikayesidir" dedi.

The Athletic internet sitesinde Sam Lee imzasıyla yer verilen analizde ise Manchester City'nin futboluna yönelik "sıkıcı" eleştirilerine atıf yapıldı ve maçın nasıl geri çevrildiği anlatıldı.

İngiliz milli takımının ve Manchester City'nin eski futbolcusu Micah Ricards ise BBC Sport'ta yazdığı yazısında, "sıkıcı futbol" eleştirilerinin bu maçla birlikte karşılıksız kaldığını söyledi: