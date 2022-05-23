Enflasyon: Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58’e yükseldi

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58'e, Dolar/TL kuru beklentisi ise 17,57'ye yükseldi. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44; Dolar/TL beklentisi ise 16,85 TL'ydi.

Katılımcılar enflasyonist baskının önümüzdeki yıl da süreceğini tahmin ediyor. Ankete göre Nisan ayında yüzde 28,41 olan 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi bu ay yüzde 33,28'e çıktı.

Katılımcıların 2022 yılı büyüme beklentisi Nisan'da yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir yüzde 4'te sabit kaldı.

Anket reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcıyla yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 69,97'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Kısa vadeli dış borçta yeni rekor: 181,4 milyar dolar

Kısa vadeli borç stoku istatistiklerini de açıklayan TCMB, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borç stokunun Mart ayı sonunda 2021 sonuna göre yaklaşık yüzde 10 artarak 132,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Orijinal vadesine bakılmaksızın kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 181,4 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı.

Bu borcun 18 milyar doları Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazındaysa toplam stok içinde kamu sektörünün payı yüzde 20,2; Merkez Bankası'nın yüzde 16,4; özel sektörünse yüzde 63,4 olarak gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, birinci çeyrek sonunda 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında artarak 11,4 milyar dolara ulaştı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,4 oranında artarak 15,5 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 7 oranında artarak 16,7 milyar dolara yükseldi. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 22 arttı ve 11,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

İthalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,8 oranında artarak 41,5 milyar dolara ulaştı.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 14,6 oranında artarak 25,5 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,8 oranında artarak 77 milyar dolara çıktı.