Ukrayna savaşı: Putin yalan haber kanunuyla gerçeklere de mi savaş açtı?

41 dakika önce

Savaş suçu iddiaları

Aktivist eşinin geçmişte iki kez zehirlendiğini ve ölümden döndüğünü, yine de susmadığını söyleyen Kara-Murza, "Vladimir eminim tüm risklerin farkındaydı. Tehditler onun için hiç azalmadı. Ama insanın artık korkuya yenik düşmediği ve diğerlerine de korkmamalarını söylemesi gereken bir an geldiğine inanıyor," diyor.

'Gerçekleri saklayamam'

Tanıdıklarının bile Rus resmi söylemine inandıklarını söyleyen Yapparova, "Propaganda savaşını şu an için kaybettik," diyor.

Ukrayna'dan yazdığı her kelimenin, sivillerin öldürülmesine, toplu mezarların bulunmasına ya da korkunç yıkıma dair tüm haberlerinin onu 'yalan haber' yasası kapsamında yargılanmakla karşı karşıya bırakacağının farkında:

"Tabii ki sürekli bir endişe içerisindeyim. Bazen haber yazmak çok acı veriyor, çünkü gerçekleri saklayamam. Ama bunun için hapse mi gireceğim? Başıma her an her şey gelebilir."