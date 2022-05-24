İngiltere'de polisin çıplak aramasına maruz kalan 15 yaşındaki kız çocuğu 'intihara teşebbüs etti'

Hayley Mortimer ve Jane Deith

BBC File on 4 Programı

43 dakika önce

Fotoğraf altı yazısı, 15 yaşındaki Çocuk Q'nun gözaltında uğradığı muamele de Londra'da protesto edilmişti

Londra'da polisin çıplak aramasına maruz kalan 14 yaşındaki bir kız çocuğunun annesi, kızının yaşadığı travma nedeniyle intihara teşebbüs ettiğini söyledi.

Kimliğini gizlemek amacıyla Olivia adıyla anılan kız çocuğunun annesi kızının kelepçelendiğini ve erkek polis memurlarının gözü önünde iç çamaşırının yırtıldığını ifade etti.

Londra polisi konuyla ilgili inceleme başlattı.

İngiltere'de 15 yaşındaki bir diğer kız çocuğu da uyuşturucu bulundurmakla suçlanmış ve çıplak aramaya maruz kalmıştı.

Çocuk Q adıyla alınan siyah kız çocuğunun gördüğü muamele protestolara neden olmuştu.

Olivia'nın da çıplak aramaya Çocuk Q ile aynı zamanda, Aralık 2020'de maruz kaldığı belirtiliyor.

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Otizmli bir melez çocuk olan Olivia'nın kimliğini korumak amacıyla Lisa olarak anılan annesi, BBC'ye yaptığı açıklamada kızının 20 saatten fazla gözaltında tutulduğunu, kendisine çocuğun çıplak aramaya maruz kalacağı konusunda hiçbir uyarı yapılmadığını söyledi.

Lisa, Olivia'nın arkadaşlarıyla birlikteyken iki erkek çocukla tartışmaya girdiklerini, erkek çocukların polisi arayıp Olivia ve arkadaşlarının kendilerini bıçakla tehdit edip soymak istediklerini savundu.

Polis Olivia'nın üzerini aradığında herhangi bir suç unsuru tespit edemedi. Ancak Olivia ve arkadaşları gözaltına alındı.

Bu sırada Covid-19 virüsüne yakalandığı için karantinada olan Lisa, polisle telefonda konuştuğunu, onlara kızının otizmli olduğunu ve öğrenme güçlükleri bulunduğunu aktardığını ve polisi kızının kendini yaralama eğilimleri konusunda uyardığını söyledi.

Lisa, Olivia'nın kendini yaralamak için kullandığı küçük bir bıçağı polise teslim ettiğini de belirtti.

Kaynak, Getty Images

Gözaltında 20'yi aşkın saat geçirmesinin ardından duşa girmesine izin verilen Olivia'nın üzerinden o sırada sivriltilmiş bir çubuk düştü.

Lisa, bunun üzerine altı polis memurunun Olivia'nın üzerine çullandığını, kızını kelepçelediklerini, zorla kıyafetlerini çıkardıklarını ve erkek polis memurlarının gözü önünde çıplak aramaya maruz bıraktıklarını ileri sürdü.

Lisa, "Olivia o gün aynı zamanda regl dönemindeydi. İç çamaşırını yetişkin erkek polislerin önünde yırttılar. Kızım perişan oldu," diye konuştu.

Bu deneyimin kızının akıl sağlığı üzerindeki korkunç etkileri olduğunu belirten Lisa, Olivia'nın giderek içine kapandığını söyledi:

"Odasında saatler geçiriyor ve gizlice kendini yaralamaya devam ediyordu. Birkaç hafta sonra da intihara teşebbüs etti."

Kesici alet bulundurmakla suçlanıp mahkeme önüne çıkarılan Olivia suçsuz bulundu ve mahkeme Olivia'nın üzerindeki kesici aleti sadece kendini yaralamak için kullandığını kabul etti.

Ardından Olivia'nın ailesi kızlarının uğradığı muameleyle ilgili olarak Londra polisine karşı dava açtı.

Çocuğun haysiyeti

Ailenin avukatı Gail Hadfield Grainger, çocukların üzerleri aranırken uyulması gereken bir takım kurallar olduğunu söylüyor.

"Öncelikle çocuğun yasal vasisinin konuyla ilgili haberdar edilmesi gerek. Ayrıca çıplak arama çocuğun hemcinsi polis memurlarının önünde yapılmalı, karşı cinsiyetten memurların gözü önünde değil. Bu kurallar çocuğun haysiyetini korumak, utanç duygusunun önüne geçmek için koyuldu."

Kaynak, PA Media

Londra Emniyeti'nden Laurence Taylor, çıplak aramanın neden ve nasıl yapıldığına ilişkin inceleme başlattıklarını belirtti.

Taylor BBC'ye yaptığı açıklamada, çocukların gözaltında tutuldukları sürede güvenliklerini sağlamak amacıyla çıplak arama uygulamasının yapıldığını ileri sürdü.

Taylor, "Çıplak arama uygulamasına tamamen son verirsek ve bir çocuk gözaltındayken kendini yaralamak için kullandığı bir bıçak ya da uyuşturucuyla ölürse işte bu en kötü senaryo olur," diye konuştu.

BBC'nin ele geçirdiği bazı verilere göre, son beş yıl içerisinde 18 yaşın altındaki 13 binden fazla çocuk çıplak aramaya maruz bırakıldı.

Diğer bir takım verilere göre de Londra polisinin çıplak aramaya maruz bıraktığı çocukların yüzde 75'i etnik çeşitlilik gösteriyor.