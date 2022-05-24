ABD'de ilkokula yönelik silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti
ABD'de bir ilkokuldakileri hedef alan silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Texas Valisi Greg Abbott 18 yaşındaki saldırganın da öldürüldüğünü söyledi.
Robb İlkokulu'ndaki saldırıda 14 öğrenci ile bir öğretmenin öldüğü bildiriliyor.
Saldırganın bir tabancanın yanında ve tüfek kullanmış olabileceği kaydediliyor.
Vali Abbott saldırganın, yerli halktan bir genç olduğunu ve müdahale eden polis tarafından vurulduğunu söyledi.
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İki polisin de çatışmada yaralandığı bildiriliyor.
Nisan ayında yapılan bir araştırma 2020 yılında Amerikalı çocukların ve gençlerin başlıca ölüm nedeni olarak silahla vurulmayı göstermişti.
ABD'li siviller 390 milyondan fazla silaha sahip.
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Ateşli silahlar 2020'de ABD'de 'çocuk ve gençlerin başlıca ölüm nedeni'
Yeni bir araştırmaya göre silahlar, 2020 yılında Amerikalı çocukların ve gençlerin başlıca ölüm nedeni olarak trafik kazalarını geride bıraktı.