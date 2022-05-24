ABD'de ilkokula yönelik silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti

56 dakika önce

ABD'de bir ilkokuldakileri hedef alan silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Robb İlkokulu'ndaki saldırıda 14 öğrenci ile bir öğretmenin öldüğü bildiriliyor.

Saldırganın bir tabancanın yanında ve tüfek kullanmış olabileceği kaydediliyor.

Vali Abbott saldırganın, yerli halktan bir genç olduğunu ve müdahale eden polis tarafından vurulduğunu söyledi.