Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi yüzde 14'te sabit tutuldu

26 Mayıs 2022, 14:01 +03 Güncelleme 48 dakika önce

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Böylece TCMB, üst üste beşinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu.

TCMB daha önce Eylül 2021'de faiz indirimlerine başlamış, politika faizi 4 ayda 500 puan düşürülerek yüzde 19'dan yüzde 14'e çekilmişti.

2022 yılında ise yüzde 14'lük politika faizi değişmedi.

'Teminat ve likidite politika adımları'

TCMB karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve güçlendirilerek sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.

"Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları devreye alınacaktır.

'Liralaşma stratejisi'

"TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

"Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."

Reuters haber ajansının Cuma günü yaptığı ankete katılan ekonomistlerin çoğu, Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağı tahmininde bulunmuştu. Ekonomistler yıl sonuna kadar faiz politikasında bir "U dönüşü" beklemediklerini söylemişti.

Anadolu Ajansı ve Bloomberg HT'nin anketlerine katılan ekonomistler ve kurumlar da politika faizinin değişmeyeceğini öngörmüştü.

TL, Dolar ve Euro karşısında yılın en düşük seviyesine geriledi

Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağı beklentisiyle Türk Lirası bu sabah Amerikan Doları ve Euro karşısında 2022'nin en düşük seviyesine geriledi. Sabahın erken saatlerinde Dolar/TL kuru 16,45'i aştı. Euro/TL kuru da 17,51'i geçti.

Reuters'a konuşan Finlandiya merkezli Danske Bank Baş Analisti Jakob Christensen, enflasyonun Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü olumsuz etkilediğini söyledi:

"Ateşle oynuyorlar, Lira'nın bundan sonra gerilemeye devam etme olasılığıyla ilgili tedirginliğimiz artıyor. Hükümetin döviz garantili programı (Kur Korumalı Mevduat) düşünüldüğünde, bu politikanın kendilerine mali bir bedeli de olacaktır."

Enflasyon tahminleri artıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bugün yayımladığı, Mayıs ayında küresel ekonominin genel görünümüne dair raporunda Türkiye için 2022 yılı enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti. Kuruluşun Mart ayındaki enflasyon tahmini yüzde 35'di.

Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58'e, Dolar/TL kuru beklentisi ise 17,57'ye yükseldi. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44; Dolar/TL beklentisi ise 16,85 TL'ydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,25 arttığını, yıllık enflasyonun yüzde 69,97'ye yükseldiğini açıklamıştı.