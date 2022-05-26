Ray Liotta öldü: Goodfellas filmiyle bilinen aktör 67 yaşında hayatını kaybetti

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Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ray Liotta 67 yaşındaydı

Goodfellas filmiyle bilinen aktör Ray Liotta 67 yaşında hayatını kaybetti.

Liotta'nın Dominik Cumhuriuyeti'nde film çekiminde hayatını kaybetti.

Ünlü aktörün sözcüsü BBC'ye haberi doğruladı.

Sözcü Jennifer Allen, aktörün Dangerous Waters isimli filmin çekimlerinde olduğunu söyledi.

Ray Liotta, Martin Scorsese'nin mafya filmi Goodfellas'taki Henry Hill rolüyle büyük ün kazanmıştı.

Filmde Robert De Niro ve Joe Pesci de rol alıyordu.

Liotta, Kevin Costner'ın ünlü beyzbol filmi Field of Dreams filminde de rol aldı.

New Jersey doğumlu olan aktör 2016 yılında verdiği bir röportajda Tim Burton'ın yönettiği Batman filmi için seçmelere girmeyi reddetmesinden pişman olduğunu söylemişti.

Liotta o röportajda, yönetmen Burton'un en sevdiği filmler arasında olan Beetlejuice'u çekmiş olmasına karşın, "Batman mi? Ne aptalca bir fikir" diye düşündüğünü anlatmıştı.