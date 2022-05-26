Depeche Mode üyesi Andy Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti

21 dakika önce

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yakın arkadaşımızın, ailemizden birinin ve grup üyemizin zamansız ölümü karşısında şoke olduk ve büyük bir üzüntü yaşıyoruz" denildi.